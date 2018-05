最強怪盜「DB庫柏」 是傘兵與諜報員？

2018年05月21日 22:47 中時電子報 江飛宇

DB 庫柏(DB Cooper)可能是20世紀最神秘的盜賊,他透過紙條就成功劫機,並且還取得20萬美元的贖金,然後就此人間蒸發。美國聯邦調查局已在2016年宣布停止調查。然而一本新書卻揭露DB庫柏的真實身份,他可能是一位高明的美軍空降兵,而且之後成為秘密情報員,至於此說是真是假,就留待後人議論了。

軍事網(Military.com)報導,這故事發生在1971年11月28日,一架從波特蘭飛往西雅圖的波音727客機上,一個男子在飛機上給了一名空服員一張紙條,上頭寫「我的公事包內藏有一個炸彈,我在必要時將會使用它。請準備好20萬不連號的20元美鈔,以及4個降落傘,一切要在抵達西雅圖時準備好」

劫機犯之所以化名叫丹庫柏,是來自同名的空降英雄漫畫,可以猜測,劫機犯可能真的熟悉跳傘。(圖/FBI.gov)

很快航空公司與聯邦調查局就介入此事,航空公司希望先配合劫機者,以及傷及無辜。就在西雅圖停留時,公司與劫機犯達成協議,他釋放了36名乘客,以換取20萬美元的贖金和降落傘,然後劫機犯要求飛機重新起飛,必須飛往墨西哥,但是就在在華盛頓州與奧勒岡州的邊界附近,他從飛機上跳了下來,當時正下著大雨,而且還是晚上。從此再也沒有任何關於這位劫機者的消息,只有在調查乘客名字中,丹.庫柏(Dan Cooper)是個明顯的假名,但是之後媒體之間的訛傳,錯寫成DB 庫柏(DB Cooper)。

多年來,唯一與丹庫柏有關的證據是1980年發現的一個沾滿汙泥的背包,裡頭有240張破爛的20元美鈔,確定是丹庫柏所得到的那一批。(圖/FBI)

DB庫柏的故事就中斷了,他成了美國國內唯一一個沒有受到過任何司法懲罰的劫機犯。到了近年來,開始有一些人出來報案,他們說自己的長輩可能就是DB庫柏,不過需要其他證據。

新的DP庫柏可能人選名叫華爾特.雷卡(Walter Reca),他已於2014年辭世,享年80歲。不過他的友人卡爾.洛林(Carl Laurin)說,雷卡生前是一名合格的美國傘兵,而且他曾和自己吹噓過他犯過一起驚天大案。

雷卡在1970年代的照片,他是情報員嗎?他就是DB庫柏嗎?(圖/Military.com)

洛林正在與密西根州出版商合作出書《DP庫柏與我》(D.B. Cooper & Me: A Criminal, A Spy, My Best Friend),他們提出一些證據,認為雷卡是最可能的DP庫柏人選,包括有關如何花費20萬美元的文件,雷卡曾經在兩個不同時間,向兩個人說過劫機的一些事情,他們還會出示一件可能是雷卡跳傘的衣服。

據洛林的轉述,雷卡曾說過關於劫機的幾句話:「在我派駐海外的任務來臨之前,我需要一些錢養家」、「我會存在銀行裡,然後不會再第2起」、「沒什麼大不了,我完成這事情。」

據這本書的講法,雷卡擁有跳傘的技能,因為他曾在美軍服役,也參加密西根的傘隊,甚至在2000年,還出席了隊伍團聚。之後成了高級秘密情報人員,所以具備虛張聲勢、聲東擊西等心理戰技巧。

以上所述,都還只是一家之言,聯邦調查局更傾向相信,這位大膽的劫機者在跳出飛機後就喪生了,因為夜間、暴風雨和崎嶇不平的地形,都可能使他摔死,而且當天劫機者的衣服和鞋子也不適合著陸穿著。

總之,DB庫柏是誰,永遠也無法有確定的答案,不過這個故事絕對是個很好的聊天話題。

