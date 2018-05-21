網拍賣假貨賺數千萬 黑心錢捐物資做愛心

警方查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）

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警方查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）
警方查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）
警方查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）

31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站中，佯稱幫民眾「代購」精品，實際卻是從大陸進口的仿冒品，2016年至今不法所得近7000萬元，5嫌訊後被依詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及商標法等罪嫌法辦，廖、陳主嫌遭收押，成為全台首起網路詐欺被收押案例。

警方調查，廖、陳等嫌2017年3月遭查獲販售仿品，仍不知悔改，繼續在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，他們為取信消費者，一旦有人反映是仿品立即全額退款，網拍好評飆升至近5000。

保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往新北市蘆洲區、三重區、台北市士林區等地查緝，當場查扣「TOD’S」、「GUCCI」、「MICHAEL KORS」、「LONGCHAMP」、「BOTTEGA VENETA」、「TORY BURCH」、「adidas」、「RayBan」、「SUPERDRY」、「LV」、「CHANEL」及「PANDORA」等仿冒品600餘件。

陳嫌等僅有高中畢業，看上民眾喜好精品心態，從大陸進口仿冒品，再以市價約3至4成價格網拍賣出，2016年至今不法所得近7000萬元，嫌犯再用不法所得去購買真品販賣洗錢，警方已扣押不法所得1750萬餘元、汽車1部、不動產房屋3處、土地2筆。

警方指出，5嫌中有一對劉姓、謝姓情侶，劉嫌斥資3000萬元買豪宅，情侶倆還一起開設女鞋公司，臉書中還張貼不少張到教養院捐贈物資的照片，藉此吸引網友關注。

警方訊後依依詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及商標法等罪嫌將5嫌送辦，廖、陳主嫌遭收押，成為全台首起網路詐欺被收押案例，亦是首起網路詐欺又被依違反組織犯罪防制條例送辦。

警方指出，查扣金額可發還被害人，正擴大清查中，若民眾有在該網拍中購物，可盡速與警方聯繫。

(中時 )

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