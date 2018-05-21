華西街蛇肉店熄燈 紀寶如從小與蛇為伍

2018年05月21日 23:10 時報周刊 林彥君

郭子亁拿著假蛇模仿殺蛇。（鄧博仁攝）

亞洲毒蛇研究所正式熄燈。（鄧博仁攝）

華西街最後一間蛇店「亞洲毒蛇研究所」，走過一甲子，在21日吹熄燈號，未來要轉型為火鍋店，郭子乾在店裡拿起假蛇模仿殺蛇，讓蛇肉店的經營團隊直喊「模仿得太真實了。」蛇店董事長是紀寶如的姑丈，紀寶如表示，蛇店前身是唱片行「姑丈一開蛇店，他的大拇指就被百步蛇咬，當時醫療不發達，也擔心毒會造成生命危險，我姑丈剁掉自己的拇指保命。」

紀寶如在萬華出生，她家就住在蛇店隔壁，「以前浴室下水道聯通，洗澡都是把水灌入桶子，用水瓢舀水，蛇直接從聯通管道口頂出來，我全身光溜溜，看到蛇從桶子冒出來，嚇到趕緊裹著浴巾衝出浴室，這在我們家常常發生，之後就被嚇習慣。」

紀寶如童星出道，她說「我阿嬤要巴結製作人，都會拿蛇膽去拜訪，蛇膽很貴耶，以前很多演出機會，都是靠蛇膽送出來的。」以前華西街觀光客都來看殺蛇，人潮在華西街都圍成一圈一圈觀看，後來因野生動物保育法，不能公開殺蛇「以前台灣蛇很多，多到可以外銷國外，如果不殺不知道咬死幾千萬人，古時也認為喝蛇湯可解毒。」

她表示，過去從事蛇店業收益很可觀，但因為有風險，沒有人敢從事這一行，興盛時華西街有4、5家蛇店都是由家人經營，外國人會來觀光看殺蛇，看完便會留下來吃一碗。她對最後一家蛇店歇業感到很遺憾，「從小被姑姑灌蛇湯解毒，如今蛇店要歇業，真的很捨不得」儘管蛇店經營最後一天，她仍不敢吃蛇肉。

向娃透露年輕時因為滿臉痘痘，媽媽帶她到蛇店喝蛇湯清血排毒，媽媽要我吃蛇粉，媽媽帶我到這家蛇殿，看到這麼多蛇真的很害怕「我當下真的不敢喝，為了愛美吃下去，口感細緻像雞肉」她和紀寶如是好閨蜜，後來才知道是紀寶如的親戚開的店，「我們很熟，後來到蛇店都是喝免費的蛇湯。」

她曾到店裡，店家推薦她喝拿以高粱為基底的蛇血、蛇毒、蛇膽三杯酒，「我第一次喝，喝完全身起雞皮疙瘩，一次喝三杯，味道很腥，喝完一陣熱，臉漲得像關公，因為血液循環很快，馬上喝醉。」

向娃表示，她和媽媽說蛇店要歇業，她的媽媽回憶過去曾在這家店「吃好料」，她的媽媽當時一口答應，到店裡才知道是吃蛇肉「我媽看著整店地上放滿籠子都裝滿蛇，嚇得花容失色，我爸卻吃得津津有味，叫兩碗來吃，還喝蛇血。」她表示以前都認為喝蛇湯可以讓自己雄壯威武，就像威而鋼。

紀寶如爆料，向娃真的很怕蛇「她看到別人衣服或鞋子上有蛇的紋路，都會哭求『拜托你脫掉好不好』」向娃雖然怕蛇，但得知蛇店歇業覺得可惜，也表示曾是過去的回憶「我今天不來，再也看不到歷史的一刻。」

郭子乾表演殺假蛇，他對蛇店收攤感到不捨 ，「傳統的表演貫口沒有人能傳承，叫賣技能從此消失，好可惜」他小時候看常看人殺蛇，有一次和同學在路邊看到蛇，同學們都嚇到逃開，他因照印象中的殺蛇步驟把蛇扒皮、取蛇膽，把蛇煮來吃「小時候膽子大，也不怕蛇有毒，先吃再說，現在活得好好的。」

(時報周刊)