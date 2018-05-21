一晚連衝中永和 蘇貞昌喊話「這次一定要贏！」

2018年05月21日 23:34 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌今（21）日晚間連走永和、中和，與市民朋友們面對面談市政。（葉書宏翻攝）

新北市議員羅文崇致詞。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌今（21）日晚間連走永和、中和，與市民朋友們面對面談市政。新北市議員羅文崇及議員候選人張維倩接連於永和民權社區及中和枋寮市場活動中心舉辦市政說明會，蘇貞昌一晚連跑兩場，衝衝衝，除了推薦新北市民選擇優秀的議員候選人，也要選出最會做事的新北市長。蘇貞昌也向民眾表示，他之前選縣長在中永和的得票都輸，「這次一定要贏！」

羅文崇表示，過去因為永和國中、福和國中入學制度的問題，造成市民很大的困擾，在他努力後改變，帶給人民大大的方便。他更稱讚蘇貞昌的政績至今仍是走到哪，大家說到哪，並批評當在市府執政七年副市長的侯友宜，只會講空話，就像侯友宜之前提出電纜線擋住天空的問題，他馬上打臉說，「為什麼在議會質詢了侯友宜兩年都不做？」

張維倩說，新北現在不淹水，房價上揚，商店生意做得起來，並且看醫院不用再到台北，種種都是蘇貞昌當縣長時為市民爭取。但她現在很難過，因為「三環三線，夢裡相見」，新北常常大塞車，連去買東西都困難。停滯的建設及市政府落後的服務，是她父親張瑞山議員和她最看不下去的，所以希望蘇貞昌出來承擔，選上之後做出改變。

立委吳秉叡表示，羅文崇是很認真的議員，很重視永和嚴重的停車問題，常與他討論。還有更難解的社區都更問題，政府效能事關重要，只要比政績就知道蘇貞昌當市長效率一定更好。蘇巧慧立委讚許張維倩參選人的親和力一點都不輸比她的父親張瑞山議員，不僅服務好，還是出色的律師，相信青出於藍更勝於藍。而且她們剛好都是年輕媽媽，也都有出色的父親，從小都感受到父親努力，一定會加倍努力，為大家服務。江永昌立委表示，這些候選人不怕苦，願意出來承擔，希望大家能夠支持，並讓蘇貞昌回來管理新北，使新北不再落後。

蘇貞昌一上台就表示，今天是拚整天，上午就去解決新北的老問題，他跟國民黨籍蔣根煌議長一起至A7合宜住宅會勘，因為當年合宜宅蓋了，人也住進去，污水處理卻沒設計，讓所有廢水流到新莊，嚴重污染水源。蔣議長說過去如何質詢政府都沒用，就來拜託他「因為知道只有他能解決」，而今天會勘都解決了，蔣議長也非常感謝他。另外蘇貞昌也提到在中永和之間的雙和醫院，是當年他苦民眾所苦，下決心移山才蓋出來的，他很高興多年來造福了無數民眾。

蘇貞昌表示，羅文崇與張維倩都是非常優秀的參選人。蘇貞昌稱讚羅文崇議員是做事的人，投身公益與教育，對問題很認真又深入。另外，蘇貞昌也希望大家給政壇新秀張維倩參選人一個機會，她成材成器，承接父親的重擔，並笑說投她一票是「一人當選，兩人服務。」，並懇請市民朋友讓張維倩在議會質詢蘇貞昌，引來民眾笑聲與掌聲。最後，蘇貞昌呼籲大家「多拉幾票，雙和得票可以贏，不會再輸了！」

(中時 )