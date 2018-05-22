《時來運轉》納達爾破陣紅土法網 讓分必勝眉角公開

2018年05月22日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》蠻牛納達爾破陣紅土法網 讓分必勝眉角公開

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩網球投注大受消費者喜愛，去年銷售成長4倍，今年台灣運彩再度創新推出「讓分」新玩法，今天就以目前世界排名第一的紅土之王納達爾(Rafael Nadal)4月份巴塞隆納公開賽的比賽結果，來跟大家談一談網球這個「讓分」新玩法的投注眉角。

網球讓分玩法說明。(台灣運彩提供)

網球「讓分」玩法消費者可以預測一場網球比賽在法定比賽時間完成時，經「讓分數」調整正式比數(總局數)後的結果(以「讓分數」調整總局數時，僅能就客隊或主隊之一方加計，不得兩隊同時分別加計)。以今年4月巴塞隆納公開賽冠軍戰納達爾(世界排名第1)Vs. 提希特斯帕斯(世界排名第44)來看，運彩開出納達爾讓6.5分賠率1.80倍，提希特斯帕斯則是受讓6.5分賠率1.70倍，比賽結果6：2、6：1納達爾直落二獲勝，納達爾總局數為12分(6+6＝12)，扣除讓分數6.5分後為5.5分(12-6.5＝5.5)，大於提希特斯帕斯的總局數3分(2+1＝3)，故買納達爾讓6.5分的消費者讓分過盤中獎，都開心抱回1.80倍的獎金。

納達爾巴賽隆納公開賽讓分過盤中獎統計。(台灣運彩提供)

巴塞隆納公開賽採用的是紅土場地，從紅土之王納達爾奪冠的表現來看，5場比賽總計4場讓分過盤，過盤率高達80﹪，5月27日即將展開的法國網球公開賽也是著名的紅土球場，納達爾的表現會如何，讓分過盤率是不是可以繼續維持在高檔，大家不妨可以來買張運彩猜一猜，驗證一下自己的判斷。

(中時電子報)