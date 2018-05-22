逾5成民眾不滿小英施政 謝金河嘆：台灣的領袖在哪？

總統蔡英文執政滿兩周年。(本報系資料照片)

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中時電子報

今年正逢蔡政府執政兩周年，被視為「英派智庫」的台灣世代智庫20日發佈民調，根據數據顯示，被詢問對蔡英文最近是否滿意時，竟有51.5%不滿意，僅有44.4%表示滿意。對此，財信傳媒董事長謝金河提問，「未來的台灣政治領袖在哪裡？」

謝金河在臉書分享他在英國《經濟學人》雜誌看到的一段話：「廿一世紀最珍貴的是什麼？是人才，最珍貴的人才是什麼？是領袖！包括政治領袖，也包括企業領袖。」內容指出，貨真價實的領袖要以果敢的行動和英明的決斷來証明自己的領導才能，一家公司的領導者無能，最壞的情況不過是公司倒閉，員工失業，但一個國家領導者無能，郤足以禍國殃民…。

謝金河表示，他會記下這段話，是因為時任總統的馬英九民調跌落谷底，現在蔡英文執政邁向第3年，目前仍未止跌，這段話可以給她參考。

謝金河舉例，北韓領導人金正恩在國際上周旋於各列強之間；俄羅斯普丁進入第4個任期，德國梅克爾完成4連霸，成為歐洲最有權勢的領袖；馬來西亞最近則是選出93歲馬哈蒂再任首相，美國總統川普雖然動作頻惹議，民調卻超過5成，至於大陸領導人習近平，更是成為全球最強勢的領導人。

謝金河嘆息，每個國家都在找傑出的領袖，台灣完成政黨輪替後去還有很多問題待解決，「政治領袖是人民選出來的，未來的台灣政治領袖在哪裡？」

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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