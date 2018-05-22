對陸高科技出口設限 美貿易談判死守防線

2018年05月22日 01:00 中時 王嘉源

《紐約時報》中文網21日指出，上周在華府舉行的美陸貿易談判，有一大爭議點在於，美國是否應當放寬對特定產品及科技的「出口管制」。這些管制措施決定著可應用於軍事或尖端科技的產品——比如能夠為智慧型手機和電腦提供動力的半導體——出口到他國的地點和規模。

報導引據熟悉談判的人士透露，美方帶頭談判的財政部長穆努欽在推動放寬這些法規，以期避免美陸爆發貿易戰，並確保陸方在未來幾年從美國購買額外的產品。但是穆努欽的計劃，面臨來自美國國防部官員的堅決反對，他們擔憂出售高科技產品給大陸，可能會危害美國國家安全。

這次美陸貿易談判，雖然美國希望陸方具體承諾，每年增購總值2000億美元的產品，藉以大幅削減雙邊貿易逆差，但19日發表的美陸聯合聲明中，並未提及任何具體數額。《香港01》新聞網分析說，原因顯而易見，因為大陸自美國進口的年度貿易總額約為1550億美元（2017年水平），平添2000億是不可能的任務。不僅陸方不可能做這種承諾，美國自己也無法提供這樣規模的產品及服務以供出口。

美國對大陸的出口結構與其他國家大不相同，大陸從美國進口的大多是農場品和原材料等大宗貨物；美國不少尖端高科技產品，皆未向大陸開放。在談判過程中，陸方一直希望看到1989年起美國對大陸實施的某些高科技出口限制解禁，堅稱「對陸開放高科技產品出口，是縮小巨額陸美貿易順差的有效方式」。

主張美方解禁的人士認為，這項禁令讓美國公司損失了大陸市場的巨大利益，而隨著大陸人民消費能力增長和經濟發展水平提高，放鬆對陸出口限制不但可使美國的產品擴大在陸銷售，而且可有利縮減陸美貿易差額。根據華府智庫「卡內基國際和平基金會」2017年4月的報告，如果美國將對陸出口管制程度降至對巴西的水平，對陸貿易逆差最多可縮減24％；如果降至對法國的水平，最多可縮減34％。

然而，美國政府出於商貿以外的戰略顧忌，一直拒斥開放對陸高科技產品出口。《香港01》分析指出，這就造成了最根本的問題，川普政府想縮小美陸貿易逆差的目標，與不少美國鷹派對大陸的長期戰略顧慮相互矛盾——雖然放寬這類出口能夠有效縮小貿易逆差，但是這也會幫助大陸推進美國鷹派最為顧忌的《中國製造2025》戰略。這是美方需要解決的內部問題。

另外，儘管這次美陸同意暫緩對彼此進口產品加徵關稅，但美方擬議中的其他工具目前並未受影響。例如，正在討論中的《外國投資風險審查法案》（FIRRMA），比關稅對大陸未來經濟格局的影響更大。該法案旨在以美國國家安全為由，限制大陸企業投資於美國高科技和其他敏感行業。

此外，共和黨籍聯邦參議員盧比歐還提出《與中國進行公平貿易的執行法案》，提出了包括加徵關稅、出口管控、對陸方投資美國設置股權限制，以及對來自大陸的投資徵稅等在內的一攬子方案。該提案旨在對抗《中國製造2025》戰略，試圖限制陸方獲取美國科技和智慧財產權和進行投資的能力。

(中時 )