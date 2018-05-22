姚文智不信民調僅8趴 網笑送驚人數字完封民進黨！

民進黨立委姚文智。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

台北市長選戰，最新民調顯示，民進黨立委姚文智，若對上台北市長柯文哲和國民黨丁守中，民調竟僅8%。姚文智對此回應說：你想可能嗎？「小聖蚊的治國日記」臉書粉專酸說，「Ａ.丁36%、柯33%、賴16%。Ｂ.丁39%、柯38%、姚8%。姚文智出來之後，DPP-8%，丁+3%，柯+5%。」

網友笑說：「既然民調是這樣，那民進黨派不派人出來選也沒差了吧，所以更要支持民進黨推出自己的候選人不需要禮讓，這才是民主社會的價值，就算不被選民接受，也該堅持自己的政治理念，而不是覺得選不上，就接受跟自己理念不同的人合作。」、「民進黨應該改派王世堅選台北市長，可能比姚文智好喔～讓他再一次發誓要跳什麼？」也有網友認為，「現在講民調多少都沒用，看綠提誰就知道是玩真的或玩假的。到時投票前一定會有棄保效應。」

PTT網民則狂酸姚文智說：「不可能，太高了！4%差不多。」、「被棄保就很有可能。」、「別太看得起自己。」、「在北部當然不可能這麼高!南部才可能。」、「4%->8%翻倍了耶！你應該高興啊，民調成長100%。」「姚可以先想想到時候要怎麼凹了。」、「我台北人，老實說我覺得高了。」、「太高了！這份民調失真！」、「11月底就知道啦！姚就繼續整天潑婦罵街吧，下西下景。」

(中時電子報)

文章來源：「小聖蚊的治國日記」粉專

文章來源：PTT

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