《死侍2》台首週末衝出1.6億票房 卻驚傳第3集流產

《死侍2》全台首周票房累積約新台幣1億6550萬。（福斯影業提供）

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限制級英雄電影《死侍2》首週末票房出爐，成功擊敗已佔據全球票房3周冠軍的《復仇者聯盟3》，站上票房王位，全球狂掃30.1億美元（約新台幣90.4億元），全台首周票房累積約新台幣1億6550萬，但主演萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）卻親口證實《死侍3》流產，取而代之的將會是新作「X特攻隊」系列，將延續「死侍」風格，持續挑戰道德極限，將由《絕地救援》金獎編劇提名人選德魯戈達德（Drew Godard）接下導演筒。

原來近日萊恩雷諾斯在公開訪談上說到未來將不會有《死侍3》，取而代之的將會是「X特攻隊」的新作，但「死侍」系列王牌編劇兼執行製作雷特瑞斯（Rhett Reese）和保羅韋尼克（Paul Wernick）表示「X特攻隊」將延續「死侍」風格，不僅要夠狂，更要持續挑戰道德極限。

「X特攻隊」也以確定導演人選了，將由《絕地救援》金獎編劇提名人選德魯戈達德（Drew Godard）接下導演筒，萊恩雷諾斯也樂見這樣的製作團隊，更表示「X特攻隊」的故事雛型已經有了，現在就等德魯的加入。

瑞斯表示作絕對會往成人電影的級數邁進，而且要更超越「死侍」的極限，「我認為X特攻隊相較於《X戰警》系列在尺度上更有彈性，這些角色不怕挑戰世俗，有更多灰色地帶可以發揮。」更向影迷打包票：「我能確定的是這個作品將更離經叛道，也要再度挑戰成人超級英雄電影的尺度，新作期望將會和《死侍》一樣讓人瞠目結舌。」

(中時 )

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