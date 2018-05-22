台灣之光全因靠「他」 新科王子妃都愛上吳季剛

2018年05月22日 00:57 中時 徐桐炘

安德烈為《浮華世界》策畫「KUSO郝思嘉」專題，邀請香奈兒總監「老佛爺」卡爾拉格斐親自掌鏡。（海鵬影業提供）

若將「台灣之光」時尚設計師吳季剛喻為千里馬，《VOGUE》前總編輯安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）無疑就是他的伯樂，安德烈曾運用自己影響力，將台裔設計師吳季剛推薦給美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）並獲得賞識，讓吳一夜爆紅、成為知名設計師，安德烈的記錄電影《時尚教父的福音》將揭秘他對時尚界的巨大影響。

「時尚教父」安德烈里昂泰利因為本身是非裔，向來不遺餘力協助非白人名模及設計師，一心助他們大展才華壯志，不致淹沒在「全白」的時尚界，安德烈不僅在創作上給予吳季剛重要建議，更多次將他作品引薦給名人巨星，日前剛嫁進英國王室的非裔公爵夫人梅根馬可也曾公開讚美吳「驚為天人」，吳如今已成立個人品牌工作室。

前總編安德烈其實出生於過去種族隔離最嚴重的美國南方小鎮，天生高大的身材、陰柔的氣質，雖讓他受盡屈辱，卻自立自強在時尚界闖出一片天。安德烈一生貴人無數，「時尚教母」黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）和「時尚惡魔」安娜溫圖，都曾將他納入門下栽培，讓他更懂得投桃報李，以更寬闊心胸扶持後進，挖掘吳季剛即為一例。電影6月1日在台上映。

電影《時尚教父的福音》還揭露安德烈另一著名成就，就是他為時尚雜誌《浮華世界策畫的「KUSO郝思嘉」專題，不僅出動迪奧、愛馬仕與香奈兒等名牌華服，還邀請「老佛爺」卡爾拉格斐親自掌鏡。他顛覆黑白、大玩創意，讓非裔超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾搖身《亂世佳人》郝思嘉，卻讓迪奧總監約翰加利亞諾（John Galliano）化身她的家僕、女鞋大師莫羅伯拉尼克（Manuel Blahnik）變身她的園丁。該片6月1日在台上映。

(中時 )