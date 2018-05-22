《婦仇者聯盟》李瑤媛悠游貴婦村姑間 勸U-KISS李濬榮改演戲

2018年05月22日 01:14 時報周刊 溫博鈞

《婦仇者聯盟》以復仇為主體。（緯來戲劇台提供）

《婦仇者聯盟》咖啡洗頭震撼人心。（緯來戲劇台提供）

（緯來戲劇台提供）

李瑤媛演復仇戲！由李瑤媛、羅美蘭、明世彬、李濬榮主演的《婦仇者聯盟》（原名：付岩洞復仇者們）將於22日起，週一至週五晚間11點於緯來戲劇台播出，劇中李瑤媛不滿老公將私生子帶回家，於是結合明世彬、羅美蘭一起復仇。

李瑤媛說原本沒自信可以演富家女的角色，但發現劇本超乎預期，還讓她發現自己也有不為人知超可愛的一面。本劇由DR.JOU森田藥粧冠名贊助播出。

在《婦仇者聯盟》中，李瑤媛飾演富家女，因為企業聯姻嫁給不愛的老公，想生孩子當媽媽卻無法如願以償，直到老公帶回外面生的私生子（李濬榮飾演），讓她決心報復而籌組《婦仇者聯盟》。

劇中，李瑤媛飾演超級貴婦，華服上身、貴氣逼人，但她什麼都不會，有的只有錢，所以凡事只想用錢解決的獨特性格；劇中，一場與聯盟好友一起喝醉酒的戲，她換上大嬸褲的模樣十分逗趣、可愛；還有人跟她說，感覺像是妳身體裡住著這個角色一樣。

劇中飾演李瑤媛丈夫私生子的是U-KISS的李濬榮，兩人從陌生到熟悉，李濬榮也成了《婦仇者聯盟》中的『小鮮肉』，幫大嬸們想復仇方法，跟著阿珠媽一起復仇。

李瑤媛說，以前她在濬榮這個年紀時，在前輩面前都緊張得說不出話來，這次，濬榮跟這些資深前輩合作，應該很需要膽量，沒想到他不但做到了，還成了大家的開心果，讓李瑤媛忍不住建議「不要當歌手了，改當演員吧！」

劇中，李瑤媛因為看到羅美蘭為了孩子甘願下跪、被欺負，感受到她內心的委屈，於是網羅她加入《婦仇者聯盟》，李瑤媛說，美蘭姊太有趣了，和她們拍戲非常開心，但也因此常笑場；她說，自己不太能做即興演出，但因為美蘭姊太自然地做出，也讓她不知不覺地配合她的步調。羅美蘭說，有人說她們三個感覺上不太配，但是只要看到三個人在拍攝現場時，就會覺得相當速配的喔！

(時報周刊)