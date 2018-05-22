最帥濟公遭狗咬！JR急奔醫院打狂犬病疫苗保命

2018年05月22日 03:38 中時 林淑娟

小胖妹不捨得JR又要離開，一臉哀怨。（取材臉書）

JR首度拍攝仙俠古裝劇。（天晴音樂）

JR紀言愷前兩個月都在橫店拍攝第二季《濟公伏魔錄》，被誇是「最帥濟公」的他，日前卻變成「最衰濟公」！原來愛狗的JR，某天在片場跟狗演員玩耍時，竟被咬傷手指，原本他還裝man說「擦擦藥就好了」，但劇組所有演員、工作人員和經紀人都逼他就醫，結果收工後急奔醫院，醫生不僅幫他打破傷風，還加打了狂犬病疫苗。

JR自己家裡也養了愛犬「小胖妹」，小胖妹非常愛他，只要他在家時，小胖妹就會寸步不離跟著他。他笑說，前陣子為了出席活動短暫回台，準備再飛橫店的那天早晨，小胖妹真的很不爽，抱著她說再見時完全能感受到她的哀怨。也因此在異鄉拍戲時，看到劇組的黃金獵犬狗演員時特別覺得親切，經常跟牠玩，「自以為跟牠很熟了，把我的水煮蛋分給牠吃時，忘了牠和狐狸博美品種的小胖妹不一樣，我應該把食物放在手心，卻直接往牠嘴裡送，結果手指就順勢被咬了！」

平常很重視身體健康、一點小病就會去看醫生的JR，之前覺得胸口不舒服，也在橫店看了兩次醫生、照過X光，這次被狗咬到見血，他一度不以為意，本來還不願意去看醫生，幸好所有人堅持要他就醫，還有大陸的工作人員恐嚇他：「我家鄉前陣子有人突然死了，就是因為被狗咬沒去醫院打針！」嚇得他當天半夜收工後趕緊去醫院掛急診，所幸傷口後來沒有發炎，目前已逐漸癒合。

(中時 )