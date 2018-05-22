兩年前歡喜甘願投蔡 如今他大嘆經濟蕭條 生意掉四成！

2018年05月22日 03:19 中時電子報 高德順

蔡政府執政滿兩週年，行政院政務顧問、81歲台灣知名零售布業大王吳響峻布莊董事長吳響峻表示，兩年前他票投民進黨蔡英文是抱持著一種歡喜甘願的心情，原期待台灣經濟能夠好轉，但現在台灣的經濟卻很蕭條。他只期待蔡最後兩年任期可以做出成績，扭轉台灣經濟與印象。

吳響峻開創台灣連鎖布莊生意，1998年全盛時期全台各城市幾乎可看見吳響峻布莊招牌，但因消費習慣、布業生態及經濟環境改變，布莊已從原本20幾家縮減為7家，吳響峻布莊的興衰可說是台灣經濟的縮影。吳響峻接受中評社訪問表示，原本台灣國運應該要很好，現在卻搞的很吃力，民間物價一直在上揚，但基層消費能力沒有跟著進步，加上低薪環境與中產階級的消費流失，現在生意真的比以前難做，以布業生意為例，這一年多來受到很大衝擊，生意至少掉了四成以上。他觀察，台灣以前有陸客時對經濟幫助較大，但現在台灣觀光業不好，後續骨牌效應就浮現出來，各行各業就會跟著損失。

談高雄景氣環境，吳響峻說，高雄去年人口被台中超越，這就是警訊。陳菊市長在高雄做12年，但人口流失是事實，這對高雄的經濟發展不利。很多決定離開高雄的年輕人就是因為「賺嘸吃」才會外流，很多優秀的年輕人不願意留在高雄、不願留在台灣，這是很嚴重的警訊。政府必須想辦法留住年輕人，否則越來越多人對台灣失望，台灣能發展的契機及希望就越來越少。

(中時電子報)