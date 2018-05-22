世足》梅西領銜阿根廷23人 義甲金靴竟落馬

2018年05月22日 06:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

周日才在義甲封關戰踢進本季第29球、並列金靴的國際米蘭隊長英卡迪，並未獲得阿根廷國家隊徵召。（美聯社資料照）

阿根廷22日公布參加俄羅斯世足賽的23人正選名單，由甫獲「歐洲金靴獎」的隊長梅西（Lionel Messi）領銜眾多球星。意外的是因為鋒線人選太多，本季以29球並列義甲金靴的國際米蘭隊長英卡迪（Mauro Icardi）竟然名落孫山。

「不幸的是我們只能帶4名前鋒，像英卡迪、馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、佩羅提（Diego Perotti）等好手只能捨棄，」阿根廷教頭桑保利（Jorge Sampaoli）說，「我很感謝所有幫助阿根廷打進世界盃的球員，我只能說目前上榜的球員是最接近我們想要的陣容。」

英卡迪落榜的關鍵，一是桑保利此前已重新徵召尤文圖斯前鋒伊瓜因（Gonzalo Higuain），作為中鋒他和英卡迪的重疊性最高。此外，儘管曼城前鋒阿圭羅（Sergio Aguero）上月動了膝蓋微創手術，教練團仍相信這位本季在各項賽事攻入30球的射手。另一名前鋒則是本季義甲進22球的狄巴拉（Paulo Dybala）。

「阿圭羅上周已經恢復正常訓練，」桑保利說：「他目前在激烈訓練也沒有任何異狀，這是最重要的事情。」

曼城前鋒阿圭羅到阿根廷隊報到，隨即展開正常訓練。（美聯社資料照）

桑保利也特別感謝將在世界盃後結束國家隊生涯的中場老將馬斯切拉諾（Javier Mascherano），「他報到後的訓練狀況就像個年輕人，是全隊的榜樣。」至於意外選入阿薩迪（Cristian Ansaldi）與梅薩（Maximiliano Meza），桑保利則解釋是因部分傷兵，特別選入一些可以勝任多個位置的活棋。

阿根廷鋒線豪華，中後場陣容也算完整，最大隱憂應是門將位置，包括當家門將羅梅羅（Sergio Romero）在內，在所屬的職業隊都不是先發主力。但在同樣的狀況下，羅梅羅上屆世足仍幫助阿根廷殺入決賽。

阿根廷正選23人名單如下：

守門員: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate)

後衛: Gabriel Mercado (Sevilla), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting CP).

中場: Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Ever Banega (Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (Paris Saint-Germain), Cristian Pavon (Boca Juniors),

前鋒: Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus).

(中時電子報)