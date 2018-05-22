5月22日三報頭條要聞

2018年05月22日 07:11 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

不是B肝帶原者，也沒有C肝，依然可能罹患肝癌。國家衛生研究院昨公布「台灣肝癌細胞研究網絡」，研究發現「脂肪肝與代謝性疾病是肝癌的風險因子」，打破肝癌必經肝硬化的過程，這項發現將改變未來肝癌篩檢的新決策，有脂肪肝、糖尿病等代謝性疾病的民眾，都應進行肝癌篩檢。據統計，在全台2300萬人中，約有6成、1300萬人有脂肪肝，比例非常高。

美國在台協會（AIT）內湖新館將在6月12日落成。外傳美國海軍陸戰隊將進駐，AIT處長梅健華昨首度回應表示，AIT的維安措施將維持不變，如美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》，這政策不會改變，維安政策也不會改變。

美國在台協會（AIT）內湖新館訂於6月12日舉行落成典禮。美國《台灣旅行法》生效後，外界關注美國將派出何種層級官員來台出席典禮。對此，台北辦事處長梅健華表示，他保證：「有很多來自華府的好朋友」都會蒞臨，當中包括台灣熟悉的好朋友。

◎工商時報

千元關前宣布停牌，國巨再度震撼市場！被動元件大廠國巨昨日漲停、收在974元，盤後向證交所申請停牌交易，這已是國巨今年以來二度啟動停牌機制。法人圈傳出，國巨擬再發動併購，目標指向美系天線大廠，意在水平整合、完成車用市場的最後一塊拼圖。

中美貿易戰熄火，電子股喜出望外，昨（21）日由權值王台積電大漲5.5元、股后國巨漲停，共同領銜上演報復性反彈行情，類股指數大漲1.85％，激勵台股以10,966點作收，勁揚135點、漲幅1.25％，與1萬1千點僅有34點之遙；今日連續萬點滿周年，投資專家看好，將力拚補量站上1萬1千點。

油價、鋼價走高，傳統貨品接單暢旺，4月外銷淡季不淡。經濟部統計處昨（21）日發布4月外銷訂單，接單額391.1億美元，為歷年4月新高，年增9.8％，年增幅為連兩個月正成長。統計處預估5月外銷訂單會稍優於4月。

◎旺報

從去年開始，大陸多地因招攬人才而引發「搶人大戰」。時至今日，戰火不僅絲毫沒有消退，反而愈演愈烈、持續升級。二線城市和新一線城市打得不可開交，一線城市也紛紛被迫出手，連香港都在最近推出了為期3年的科技人才入境計畫。根據初步統計，截至目前，大陸已有超過50個城市發布了力度創紀錄的人才吸引政策。

2018年開始，大陸多個城市「搶人潮」持續湧現，最近西安、成都、天津等地，接連出現放寬人才落戶的政策。《21世紀經濟報道》指出，搶人大戰背後，是這些城市正在通往產業結構和城市量級躍升的道路上，他們無一例外地，想要在二次城市化浪潮中抓住機會，成長為超級城市。

最近大陸房市再現飆風，有過熱跡象，並引起主管機關的重視。住建部最近三令五申，全力阻堵房價出現飆漲，這是住建部10天來二度表態打房不鬆手，同時也是今年以來第四度發聲，顯然房價的漲勢的確有死灰復燃的趨勢，否則住建部不會如此緊張，甚至出手六大招要全面澆熄房價飆漲的火苗。

(中時電子報)