世足》比利時教頭好奇怪 寧挑中超國腳不要義甲悍將

2018年05月22日 07:56 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

名將如雲的比利時在今夏的俄羅斯世足賽備受期待，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）22日公布28人大名單卻被罵翻天，他沒挑本季幫助義甲AS羅馬殺入歐冠4強的中場悍將奈格蘭（Radja Nainggolan），卻選了兩個在中超踢球的國腳。

奈格蘭獲悉落馬消息後，也在個人IG宣布即日起退出比利時國家隊，「很難過我的國家隊生涯要畫下句點了，為了代表自己的國家，我一直全力以赴。從今天開始，我會改當頭號粉絲。」

馬丁尼茲則在記者會上解釋，捨棄奈格蘭是基於戰術考量，「拉賈（奈格蘭名）在他的俱樂部扮演非常重要的角色，但我們在國家隊沒辦法給他那樣的角色，他可不是那種可以待在小池塘的大魚。」

馬丁尼茲說，在做出最終決定之前，他還很罕見的親自走了一趟羅馬，與奈格蘭私下會面交換意見。

「我尊重拉賈，他有很豐富的經驗，意見非常寶貴，」馬丁尼茲說：「那是一次很不容易的對話，但我欣賞他的誠實，也很高興能在做出決定前當面見他。但我沒跟他說他不會上，那是我後來才做出的最後決定。」

現年30歲的奈格蘭4年前在巴西世足賽只是備取，但前年在歐洲國家盃5戰全勤。歐洲盃後上任的馬丁尼茲，直到去年11月友誼賽才徵召奈格蘭，可惜他因傷缺席，3月對沙烏地阿拉伯的友誼賽也僅讓奈格蘭踢30分鐘，兩人本來就不對盤。

然而，奈格蘭是羅馬本季殺入歐冠4強的功臣之一，他在中場不論攻防所展現的野性，在目前比利時陣中無人能出其右。而義甲畢竟是目前歐洲三大聯賽之一，馬丁尼茲卻選了目前在中超踢球的卡拉斯柯（Yannick Carrasco）及維特塞（Axel Witzel），甚至連在美國職足大聯盟的後衛席曼（Laurent Ciman）都上榜，難怪被外界罵翻天。

比利時28人名單：

守門員: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United)

後衛: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (LAFC), Leander Dendoncker (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford), Vincent Kompany (Manchester City), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur)

中場: Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur), Marouane Fellaini (Manchester United), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

前鋒: Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

(中時電子報)