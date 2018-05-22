陳其邁沒想像中強！2大因素成韓國瑜有望勝出關鍵

高雄市長選舉一役，國民黨將由韓國瑜(左)對戰民進黨陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報

國民黨高雄市長初選結果昨出爐，確定由韓國瑜出線對戰民進黨的陳其邁。然而，據藍營內部民調分析，韓國瑜在政黨對比上跟陳其邁相差不遠，其中還有五成選民未表態。此外，民進黨黨內初選廝殺氣氛未彌平、選民對民進黨執政失望，讓陳其邁並無外界想像中強，恐將成為韓國瑜勝出的重要關鍵。

韓國瑜在黨內初選民調成績勝過對手陳宜民，待國民黨中常會通過後，韓國瑜確定代表參選高雄市長。韓國瑜表示，年底的選戰主軸是「告別貧窮、迎向陽光」，期許和陳其邁會是一場乾乾淨淨的選舉。韓國瑜表示，他感受到高雄鄉親有期待與理想的投射，「寄託在韓國瑜身上」，這個聲音他聽到了，會全力以赴。陳其邁則期待與韓國瑜進行君子之爭。

然而，據中評社報導，藍營表示，內部民調分析，韓國瑜、陳其邁對比，民調並沒有差距太大，且有近五成的選民未表態，韓國瑜若能從這五成中爭取到一定比例的支持，有機會贏陳。此外，陳其邁並沒有想像中強，原因恐出在民進黨黨內初選廝殺氣氛未彌平以及選民對民進黨執政失望。

此外，該報導指出，韓國瑜風格頗符合南部口味，且過去任職台北農產運銷公司總經理，跟各地農會有淵源，在傳統高雄縣部分可以靠這突圍。高雄市部分，因中間選民對韓的接受度頗高，年輕人對韓國瑜犀利的說話風格也認同，有拚的機會。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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