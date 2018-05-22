單親媽賣淫得性病 PO勸世文反被一票男人酸爆

2018年05月22日 08:13 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名從事八大行業的單親母親在臉書社團PO文，抒發為了養小孩，投身賣淫的辛酸史。她表示，和香港男子從事性交易時，不幸「中鏢」染上性病，本是好意提醒同行注意的勸世文，卻因為把所有男人罵進去，引起網友不滿，怒轟「別把全部男人拖下水！」

單親媽表示，她的前夫時常遊走酒店，離婚後為了養大女兒，不得已當起按摩妹，單親媽說，她看過形形色色的男人，不論經濟、身分地位，每個男人都是「色字頭上一把刀」，無論嫖客出什麼噁心「要求」，為了金錢只好隱忍工作。

「我想告訴女人，不要相信你家男人不會嫖妓！」單親媽憤怒表示， 曾遇過已婚嫖客，交易前是「好爸爸」模樣，但越是高端身分的人，脫光衣服越是變態。單親媽怒控，前陣子接到一名香港公司高級經理人，很明顯是慣性嫖客，性交易途中拿掉保險套。過了一段時間，單親媽驗出得了「菜花」，提醒同業要小心。

不過文章一出，反而遭到部分網友酸「前面舖梗舖這麼久，說自己多身不由己 ，後面才說自己中標，公告你得性病不用先把全部男人拖下水」、「這種偏差的價值觀，趁早將女兒送給好人家收養」、「我同情妳的遭遇，但我對於妳把所有男人一竿子打翻的說法感到不悅」、「不要自己在垃圾坑，就說全天下的東西都一樣垃圾，不嫖的男人有，只是妳瞧不上也看不見」

也有網友暖心替單親媽媽加油「加油吧，祝妳能夠早日脫離」、「找個合法的工作去做吧 有吃苦的心態的話很多工作都可以找的」、「希望妳能很快康復」、「 祝您早日上岸...」、

(中時電子報)