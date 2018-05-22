柯P就是另一個阿扁 王浩威點出兩人都缺這特質

2018年05月22日 08:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

現任台北市長柯文哲從四年前當選北市長所刮起的白色旋風到現在隨時轉變的不同顏色，究竟是不可避免的演化過程還是始終如一的白色？華人心理治療研究發展基金會董事兼執行長王浩威認為，柯文哲就如陳水扁一樣，兩人從來都沒有「核心價值」，也就沒所謂的「前後不一致」，他們都是「表面高舉理想而內心務實的選舉動物罷了」。

王浩威於《蘋果日報》撰稿表示，柯文哲在市長任內其實沒有真正的作為，包括大巨蛋也是，四年任期即將屆滿，大巨蛋依舊不變，只是現已成為廢墟，荒廢在那。再加上國民黨和民進黨兩黨將政黨政治變成以「選舉為主」的派系組織，越來越不在乎自己的「價值」和「理念」，在這種情形下，人民就會將情感投射在「素人政治家」柯文哲的身上，而且是「根深柢固地附著在柯文哲的身上，以至於無法超越情感地看待後來所發生的事情」。

而柯文哲也非常理解市民的需求，他可以順應市民的需求來調整自己，像是最原始的變形蟲細胞一樣，順應「所謂的民意」。只有討好民意，柯文哲才有票房，才能跟政商各界換取妥協空間。這樣的柯文哲，自然沒有所謂的「理想」和「核心價值」。

王浩威指出，這樣的情形就跟前總統陳水扁很像。現在的陳水扁走向「激進台獨」，讓自己開始有舞台。然而回想陳水扁就任總統之時，他也是採「漸進台獨」的路線，只是因執政失利，末期擁抱「激進台獨」鞏固基本盤。但是當時再怎麼激進，也沒有現在激進。陳水扁的政治立場搖擺不定嗎？並沒有，陳水扁本來就沒有真正的政治立場。

同樣地，柯文哲有一天從「兩岸一家親」變成「激進台獨」的領導人物，也不會令人意外。因為柯文哲和陳水扁兩人從來都沒有「核心價值」，也就沒有所謂的「前後不一致」。當然，柯文哲和陳水扁現象所反映出的是，台灣未來的政治，都將是屬於「表面高舉理想而內心務實的選舉動物罷了」。

(中時電子報)