這招有效！77萬欠9年 聽到「要關」她1小時拿出現金

新北地院。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
2016年8月，太研科技董座孫道存（中）欠繳稅金及罰鍰共計1.2億元，法官裁准管收，親友在2小時內開出「台銀本支」後火速獲釋，創下單日管收時間最短，償稅金額最高紀錄。（本報資料照片）

不還錢就管收，這招對某些欠債不還的人來說，真的有效！中科院向佳希企業有限公司追討77萬多元押標金，討了9年討不回來，直到近日行政執行署新北分署聲請管收佳希負責人張裕珮，法院裁准，張女1小時內就湊出現金繳清。

據調查，佳希公司涉嫌於2003年6月間賄賂國家中山科學研究院採購案件承辦人，並以借用其他公司證件圍標的方式得標公共工程採購標案，於2009年7月判決貪污案件有罪。聯合報報導，中科院於2010年2月發函要求佳希返還押標金77萬7000元，但佳希拒絕返還。

佳希負責人張裕珮一方面提起訴願和行政訴訟，一方面解散公司，企圖規避追償，9年來只還款25000元。新北分署上周五再次催繳，張女仍拒絕返還押標金，因此向新北地院聲請管收；法院裁准後，張女1個小時就用現金繳清欠款。

行政執行署追討欠稅大戶，也會祭出管收手段。前太電董事長孫道存曾兩度差點被管收，先後靠女兒孫芸芸擔保、2小時籌出1.2億元逃過一劫。另眼科名醫丁民峰、「呷尚寶」負責人王啟平則在管收後乖乖吐錢。

桃園一間交通公司廖姓負責人，積欠高速公路ETC通行費達157萬餘元，欠費排名冠全國，去年12月，行政執行署桃園分署直搗廖男公司，當場查扣大貨車，並準備向法院聲請管收，廖男也是馬上通知家人帶來百萬現金，一次繳清所有欠費。

(中時電子報)

單親媽賣淫得性病 PO勸世文反被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。