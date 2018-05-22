影》疑系統問題 沙烏地航空A330客機「頭著地」迫降

沙烏地航空名下一架A330客機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導，一架隸屬於沙烏地航空（Saudi Arabian Airlines）的A330客機（Airbus A330），昨夜在從麥地那（Medinah）前往孟加拉首都達卡（Dhaka）的途中，疑似因為水壓系統故障，最後決定在吉達（Jeddah）進行暫停維修。

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由於事出緊急，當機長通知吉達阿卜杜拉·阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport）塔台，請求因系統故障、準備緊急降落時，卻因為跑道不足，被迫又在空中徘徊了數個小時後，才在當地時間晚間10點，被允許在34R跑道進行降落。

但在多次嘗試降落未成功後，最終該機機長決定，將該架載有151名旅客與機組員的班機，在前方降落輪未放下的狀態進行降落，雖然最終平安降落，可機身摩擦產生的大量火花，卻清楚地被拍下，引發網路輿論熱議。

本次事故航班屬於空巴（Airbus）A330-200型客機，是當年空巴用來取代同廠的A300-600R，以及與波音的767-300ER競爭的短機身長程客機。一架擁有三級客艙的A330-200客機，在載有253名乘客的情況下，其續航距離可達13,450公里。不過，也有部份外國媒體指出，該架客機並非沙烏地航空購買的機型之一，而屬於從土耳其奧恩爾航空（Onur Air）租借的客機之一。

(中時電子報)

文章來源：VIDEO: Saudi plane makes an emergency landing at Jeddah Airport

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