獨家》東京超人氣海鮮丼TSUJIHAN來台！6月開幕

2018年05月22日 09:11 工商 姚舜

〈TSUJIHAN〉是由金子真也（左）攜手辻田雄大聯合打造的海鮮丼品牌。（圖／金玉賞）

〈TSUJIHAN〉的空間請到京都設計大師 安原來台操刀設計。（圖／金玉賞）

〈TSUJIHAN〉海鮮丼位在東京日本橋的本舖，門口終年排隊人龍不斷。(圖／金王賞)

又有日本排隊美食名店來台吸金！看好台灣新世代餐飲消費者「哈日」食尚，引進日本知名天丼品牌〈金子半之助〉來台並造成排隊吃食熱潮的金玉賞股份有限公司，再度引進號稱「日本第一海鮮丼」的(TSUJIHAN〉海鮮丼入台，開在台北市微風信義B2的(TSUJIHAN〉預計於6月下旬正式開幕，希望能繼〈金子半之助〉之後再掀「搶吃」熱潮。

號稱『東京海鮮丼第一品牌』的〈TSUJIHAN〉曾被日本權威食評網站食(Tablog) 評為「排名東京TOP.1海鮮丼專門店」，日本記名制評論網站Retty被曾將該品牌評為最高人氣店家3星評鑑，而國際tripadvisor網站則給4.5顆星評等，在許多赴日自由行旅客心目中是「遊東京必吃的最強海鮮丼」。

自2012年開業迄今仍排隊人龍不斷的〈TSUJIHAN〉海鮮丼，是由4位在日本具相當知名度的職人及大師攜手合作創立的品牌，包括日本《電視冠軍》拉麵職人選手權優勝辻田雄大研製的最強高湯，號稱擁有「最強味覺」〈金子半之助〉社長金子真也，嚴選海鮮食材的北海道海鮮食材供應商〈旭一水產〉職人常政達男，以及京都建築美學大師安原三郎擔任設計，透過大師結合書道「真、行、草」等概念為設計的空間，為饕客帶來味覺、視覺皆滿足的海鮮丼。

〈TSUJIHAN〉海鮮丼於2012年開業以來至今仍持續排隊中，且平均排隊時間約1.5小時，如此超高人氣的原因是該品牌將傳統海鮮丼的呈現方式與吃法升級。其首創多層次海鮮丼套餐吃法，提供鮮美生魚片為前菜，並將8至10種高品質海鮮以味覺與視覺表現的黃金比例特製為海鮮珠寶盒，再注入自京都名菜「鯛茶漬」(鯛茶泡飯)」特色吃法，呈現獨特的二次美味。同時，最後再以「宇治抹茶布丁佐金時」做為華麗收尾，故讓食客人甘願排隊等候。預計6月下旬在微風信義開賣的〈TSUJIHAN〉在台首家門市，是該品牌首次進軍海外市場。

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