NBA》詹姆斯單挑可痛宰喬丹？羅斯不同意

2018年05月22日 09:01 中時電子報 盧品青

詹姆斯(LeBron James)和麥可喬丹(Michael Jordan)，若兩人在巔峰期單挑，誰更厲害？前公牛後衛傑威廉斯(Jay Williams)在ESPN上說：「詹姆斯肯定痛宰喬丹。」一旁的傑倫羅斯(Jalen Rose)聽了不敢置信。

傑威廉斯說：「兩人的體型就差距很多了，詹姆斯是個像後衛一樣敏捷的大塊頭。如果是7分決勝，我猜比數是7-3。我們現在可不是講五對五，這是一對一，詹姆斯腦裡不會琢磨著要傳球給誰。」

羅斯說：「喬丹入選9次年度防守第一隊，10次聯盟得分王，他是攻守兩端最強的球員。詹姆斯只有5次防守第一隊和1次得分王，他沒有殺手本能，他得向韋德學習才能奪冠，喬丹的殺手本能是與生俱來的。」

傑威廉斯說：「我說的是一對一，這始終跟體型有關。我不認為喬丹有面對過像詹姆斯這樣的體能怪物，詹姆斯個頭大，速度還超過喬丹。」

羅斯說：「沒有人一對一能打敗喬丹，他打敗了多少名將，詹姆斯有打敗了誰嗎？」

傑威廉斯說：「喬丹很厲害，但那是五對五，我認為詹姆斯單挑最強，而且差距很大。」

羅斯只是搖搖頭說：「我告訴你，一對一沒人能贏喬丹，就算杜蘭特也不行。」羅斯還提到，像喬丹這樣攻守兼備的，他只想到傳奇中鋒歐拉朱萬而已。

其實羅斯1998年季後賽曾與喬丹交過手，當時羅斯的溜馬大戰了7場才被公牛淘汰，喬丹的本事是羅斯親眼所見。

老將世界和平(Metta World Peace)則是親自單挑過喬丹(巫師時期)與布萊恩，結果他打輸老喬丹，也守不住布萊恩，而且他還獲得過年度最佳防守球員。也許這些人從來就沒辦法被一對一守住，只有五對五才能擋住他們。

詹姆斯則是與韋德當眾單挑過1次，最後沒有分出勝負，但詹姆斯表示韋德非常厲害，也就是說體型優勢並不足以讓他壓制韋德。

(中時電子報)