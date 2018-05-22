拔管爭議鬧上國際？ 大家都在問「台大怎麼了」

2018年05月22日 08:59 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

最近台灣的「拔管事件」似乎傳遍整個國際學術圈，亞洲、澳洲、美洲和歐洲的國際學術場合裡頭，都有台灣學者被問及「台灣怎麼了？台大怎麼了？」。

根據聯合報報導，中研院院士、前教育部長曾志朗就感嘆地說，本來大家聚在一起談研究，但不免都會談到台大校長遴選風波，原本台灣的學術自由和民主走得很快，甚至是亞洲的許多大學效仿的目標，現在怎麼變成這樣？大家都很擔心。

曾志朗表示，台大沒有正式校長，對國際交流影響很大。他更舉例，由台灣大學、北京大學和南京大學聯合發起的「海峽兩岸暨港澳地區大學校長聯誼活動」，今年已邁入第14年，7月下旬將在青海大學舉行，但14年來首次發生台灣高教群龍無首的窘境，沒有台大校長，因此曾志朗只好受托整合台灣十幾所頂尖和優質傳統私校與會。

另外，曾志朗提到該聯誼會集合兩岸四地最好的大學，一定是校長與會副校長代表都不行，台大則是受度由代理校長出席。活動裡頭大家都會討論未來高等教育怎麼走？怎麼更積極合作、位華人學術地位打天下？在往年經驗裡，大家也會借鏡台灣經驗，但「我們現在很擔心，我們有什麼經驗讓人借鏡？」

最後曾志朗更提到，連耶魯大學校長也在問「台灣怎麼回事？台大怎麼回事？」這些問題都讓台灣學者感到非常痛苦，只能很誠實地按照程序去講，台大身為台灣非常重要的學校教育部卻不尊重遴選委員，讓全世界看到這個事情，大家聽了都直搖頭，覺得很奇怪，台灣號稱民主卻越走越奇怪，越來越後退？

(中時電子報)