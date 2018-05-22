拔管爭議鬧上國際？ 大家都在問「台大怎麼了」

台大目前還是沒有正式的校長。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

最近台灣的「拔管事件」似乎傳遍整個國際學術圈，亞洲、澳洲、美洲和歐洲的國際學術場合裡頭，都有台灣學者被問及「台灣怎麼了？台大怎麼了？」。

根據聯合報報導，中研院院士、前教育部長曾志朗就感嘆地說，本來大家聚在一起談研究，但不免都會談到台大校長遴選風波，原本台灣的學術自由和民主走得很快，甚至是亞洲的許多大學效仿的目標，現在怎麼變成這樣？大家都很擔心。

曾志朗表示，台大沒有正式校長，對國際交流影響很大。他更舉例，由台灣大學、北京大學和南京大學聯合發起的「海峽兩岸暨港澳地區大學校長聯誼活動」，今年已邁入第14年，7月下旬將在青海大學舉行，但14年來首次發生台灣高教群龍無首的窘境，沒有台大校長，因此曾志朗只好受托整合台灣十幾所頂尖和優質傳統私校與會。

另外，曾志朗提到該聯誼會集合兩岸四地最好的大學，一定是校長與會副校長代表都不行，台大則是受度由代理校長出席。活動裡頭大家都會討論未來高等教育怎麼走？怎麼更積極合作、位華人學術地位打天下？在往年經驗裡，大家也會借鏡台灣經驗，但「我們現在很擔心，我們有什麼經驗讓人借鏡？」

最後曾志朗更提到，連耶魯大學校長也在問「台灣怎麼回事？台大怎麼回事？」這些問題都讓台灣學者感到非常痛苦，只能很誠實地按照程序去講，台大身為台灣非常重要的學校教育部卻不尊重遴選委員，讓全世界看到這個事情，大家聽了都直搖頭，覺得很奇怪，台灣號稱民主卻越走越奇怪，越來越後退？

(中時電子報)

蔡碧仲稱「管爺獨董違法」 網諷… 發現「原」動力 中市助原民在地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。