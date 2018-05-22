即時短評》不理我就脫黨參選？國民黨忠貞黨員如恐怖情人

2018年05月22日 09:05 中時 周毓翔

國民黨提名2018縣市長人選即將進入尾聲，一路走來不時傳出黨內自稱「忠貞黨員」之徒，因各種理由不滿黨中央，遂而以脫黨參選要脅黨中央重視他的聲音。不過這行為簡直有如「恐怖情人」，彷彿在跟黨中央威脅，「我這麼愛你，你卻不愛我，那我只好跟別人劈腿了！」

這次2018選舉提名，許多民調領先者被質疑擔任過扁政府公職或加入過民進黨或其他黨，被質疑不夠「純藍」。挑戰者則以「忠貞黨員」自居，將實力原則踢到一旁，威脅黨中央提名自己或自己人，否則就要「脫黨參選」。

令人疑惑的是，這些人打著「忠貞黨員」名義自居，卻動輒威脅退黨，以泛藍在地方分裂來要脅黨重視他們的需求。如果退黨、脫黨參選是這麼廉價的舉動，那又怎麼敢自稱「忠貞黨員」？以破壞藍營地方團結來要脅，這就是「忠貞黨員」的作為？

這些人不妨學學前台南縣長蘇煥智的脫黨參選，蘇煥智脫黨不是要跟民進黨要東西，民進黨人找他回去他還不要回，因為蘇脫黨是不認同民進黨政府路線而脫黨，因理念落差而脫黨，合情合理，有骨氣多了。反倒是國民黨這批人，要脫不脫令人搞不懂是真脫還假脱？

國民黨確實快完成各縣市提名了，但地方派系之間的恩怨恐怕不是輕易可解，即便順利完成提名程序，也難保又有「忠貞黨員」真的脫黨參選，讓選情埋下不少未知數。

不過隨著時代變遷，以往靠地方派系來打組織戰的做法是否還適用？這些人脫黨參選後真的對藍營有威脅？這些人離開後究竟能帶走多少票？離開除了傷害國民黨外，他們自己能保證會選上？那最終得利的又是誰？

這批人若真如他們所言是「忠貞黨員」，那就不會把黨證看得如此廉價，動不動就揚言脫黨、破壞團結。說不定，就讓這些人試試看自己脫黨選一次，看看自己是否還如他們口中所說的，還是那麼有影響力。

(中時 )