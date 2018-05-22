發現「原」動力 中市助原民在地就業

2018年05月22日 09:12 中時 盧金足

台中市政府勞工局今年起與弘光科大、台中教育大學、亞洲大學、台體大等大專院校原住民青年社團，合辦「原住民就業促進活動」，協助原住民青年了解台中市就業資源網絡，更透過巡迴就業宣導，輔導原住民參加職業訓練及媒合就業，希望讓原住民就業更順暢。

勞工局長黃荷婷指出，經調查顯示原住民透過「親友師長介紹工作」占49.1％，為主要尋職管道，為協助台中市原住民能獲取就業資訊，市府結合原住民事務委員會，深入全市各地教會、協會等民間團體，舉辦原住民就業宣導活動，獲廣大迴響。

今年起針對即將邁入職場的原住民學子或剛畢業的原住民青年尋職者，進一步提供各類型產業趨勢及職業準備相關課程，讓更多原住民青年運用市府就業服務資源，成功跨出就業第一步。

台中市就業服務處長傅晶如強調，市府透過巡迴式就業宣導活動，與各原住民團體共同協力，已陸續協助原住民朋友穩定就業。

其中，有名62歲，從事多年板模工作的男性原住民，因年紀漸長想轉職，多次尋職受挫無法順利就業，後來參加台中市就業服務處的宣導活動，藉由個案管理員協助媒合成功轉業。

市府個案管理員也會在「大台中人力資源網」建立原住民就業動態追蹤資料，持續了解原住民就業狀況，輔導穩定就業。

勞工局表示，截至今年4月底，台中市就業服務處分別於東區錫安教會、太平原住民生活教育協進會、烏日愛國埔教會、原住民泰源同鄉會等處辦理「原住民就業宣導活動」，並於興起教會青年團、弘光科大等地辦理「原住民就業促進活動」，為原民在地就業助一臂之力。

(中時 )