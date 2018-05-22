林聰賢發想獼猴送離島 網：何不送給吳音寧餵NG蔬果

2018年05月22日 09:25 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

屏東滿州鄉多年來飽受台灣獼猴造成農損，通過「滿州鄉野生動物侵害農產驅離辦法」，組成「驅猴大隊」驅趕獼猴。（資料照片/潘建志攝）

群居性的台灣獼猴，成群霸佔武陵農場果樹，翻找套袋的水蜜桃啃食。（資料照片/王文吉翻攝）

台灣獼猴為亂多年，履傳搶食旅客食物外，更破壞農田果園，讓地方政府、農民頭痛，想方設法驅猴，農委會主委林聰賢日昨發想，將於今年6月把台灣獼猴從保育類降為一般類，還想將台灣獼猴送到離島野放，但農民不領情，認為農委會是在「以鄰為壑」學者更說，十年前即試過，成本太高，未再試行。網友則諷林聰賢，「何不將台灣獼猴送北農，給吳音寧餵食未拍賣完的蔬果」。

台灣獼猴是保育類動物，農政單位估計全台有1萬群，約25萬隻，台灣獼猴海拔3000公尺以下的地區，愛吃香蕉、芒果、荔枝、柳丁等，由於族群量大，又常在觀光區、農田果園出沒，不時傳出搶食遊客手中食物，破壞果園，地方政府只能呼籲民眾不要靠近台灣獼猴，農民也紛成本號補猴大隊、架設電網、用鞭炮等方式驅趕，但仍防不勝防，引起立委關注，要求農委會想辦法改善。

農委會主委林聰賢日昨在立法院備詢時表示，將於今年6月把台灣獼猴從保育類降為一般類，還要為盤點離島後，將台灣獼猴送到離島野放，但農民不領情，認為是「以鄰為壑，不道德」，滿州鄉代會更批評說，「中央官員實在不該講幹話！野生獼猴根本抓不勝抓，更遑論要抓去離島野放這種不負責任行為」有學者說，十年前即試過，但因人事及運送成本太高，未再試行。

網友表示，「這問題已提出來六、七年以上,，而猶疑不決，太無決斷能力，已經明顯和農民紛爭、欺負遊客，還不快做出決定」，也有網友說，「送到新北果菜市場（應是台北農菜市場）養，吳董（應是總經理吳音寧）會用每天沒拍賣完的果菜餵猴子，然後，你還會讚賞他，不是嗎？！！」。

(中時電子報)