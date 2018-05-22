北市三腳督激戰民進黨推誰？陸學者：2奇兵可用

在思考台北市長選舉時，必須把台北、新北兩地串聯起來看，也必須考量「分量」是否能和新北市長候選人蘇貞昌相比。（資料照片，譚宇哲攝）

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年底台北市長選戰，民進黨與現任台北市長柯文哲分道揚鑣，決定自提人選。民進黨最終會提名誰參選？北京國際關係學院副教授于強表示，現在被熱議的政治人物呂秀蓮、陳菊、賴清德，都各有各的問題，不是總統蔡英文的最佳選項，但游錫堃、謝長廷或許是可以考慮的「奇兵」。

港媒《中評社》報導，在思考台北市長選舉時，必須把台北、新北兩地串聯起來看，也必須考量「分量」是否能和新北市長候選人蘇貞昌相比。于強指出呂秀蓮雖然在民進黨內輩分比蘇貞昌還要高，但她的民調還不如立委姚文智。至於陳菊，除了種種障礙之外，陳菊還是蘇貞昌競選總部的主委。如果陳菊要選北市長，必須要蘇貞昌首肯才行。但若是賴清德出征，也是問題多多。而現在放眼民進黨內，「分量」與蘇貞昌類比的就是游錫堃和謝長廷。

于強認為，從「政治分量」來說，游錫堃和蘇貞昌類似，雖然游錫堃選輸上屆新北市長，但票數並沒有輸現任市長朱立倫太多，且這次游錫堃以大局為重，退出新北市長的選戰，但大台北地區有許多民進黨基層認為游錫堃若不出戰，是莫大損失。除了游錫堃外，謝長廷也是台北市長候選人的可能人選。謝長廷唯一的問題是在2008年的總統大選發誓，若敗選他就退出政壇。如果此次參選，這個誓言肯定會被拿出來檢驗，但謝長廷可說「他退出政壇，但是沒說他什麼時候退出政壇，所以此次參選台北市長依然是可行的」。

(中時電子報)

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文章來源：于強語中評：台北市長選舉 民進黨還有奇兵

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