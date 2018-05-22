繼南韓之後 印度軍方也想開發「魔鬼終結者」

電影「魔鬼終結者」中，追殺人類的T-800型終結者機器人。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，隨著人工智慧（AI）科技高速發展，應用的領域和層面也愈來愈廣泛，印度國防部日前也表態，有意投入資金、打造有如電影「魔鬼終結者」（The Terminator）內的終結者機器人般，一種沒有憐憫、同情與害怕感覺的人工智慧軍事機器人，作為軍方未來能辨識與精準攻擊敵方的最有力助手之一。

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事實上，南韓先前就曾有類似想法，南韓科學技術院（KAIST）聯手大財團韓華（Hanwha Systems），將進行作戰指揮、目標追蹤、海上無人運送系統的技術研發，發展一款攻擊型的人工智慧機器人。該消息曝光後，此計畫遭到全球學界撻伐與抵制，也迫使南韓科學技術院出面否認，並承諾將注意機器人發展的道德底限。

而印度方面，當地媒體指出，此一命名為「自動智慧系統」（intelligent, autonomous robotic systems）發展計畫，將交給一家名為「AI task force」的17人公司，結合印度陸軍、國防部和多間研發機構共同完成。國防部軍事裝備部門主管坤馬（Ajay Kumar）表示，「在人工智慧快速發展下，印度本就該踏出新的一步，提早為我們的軍隊和國防安全做好準備。我們希望，最快能在2年內，開始進行人工智慧產品的測試。」

(中時電子報)

文章來源：India eyes developing autonomous killer robots for military

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