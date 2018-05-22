日本巨星前來拍片 花蓮觀光接軌世界

日本資深電影監製小坂史子拜會花蓮縣府，感謝縣長傅崐萁提供協助。(花蓮縣政府提供)

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中時電子報
綜合報導

花蓮縣透過城市電影行銷，正逐漸走出地震陰霾，讓全世界看到台灣之美！縣長傅崐萁在震災後，積極透過日本資深電影監製小坂史子丶日籍導演半野喜弘，成功邀請日本雙世代巨星妻夫木聰與豐川悅司於六月底聯袂來花蓮拍片！妻夫木聰說來台拍片有如美夢成真，豐川悅司也表示將把台灣之美和濃厚人情味介紹給全世界。

小坂史子日前拜會花蓮縣府，感謝縣府提供相關協助，更期盼來花蓮拍片，能帶動觀光效益，協助花蓮走出地震陰霾。縣長傅崐萁則表示，花蓮是國際級的觀光城市，洛杉磯時報記者訪台時，曾盛讚花蓮太魯閣是台灣版的優勝美地，他誠摰歡迎日籍導演半野喜弘、小坂史子和台灣電影團隊前來花蓮，進行國際級電影創作，縣府也將全力提供協助，讓世界走進花蓮、愛上花蓮。

導演半野喜弘透露，電影講述兩名黑道殺手流亡到台灣展開救贖之旅，最後在美麗的花蓮獲致心靈療癒而重生。兩位男神高度期待即將到來的台灣之行，並向台粉問候。豐川悅司說：「希望能把台灣之美和濃厚人情味介紹給全世界。」，妻夫木聰則笑說：「來台拍片的夢想終於成真。」

目前導演半野喜弘丶監製小坂史子偕同台灣電影團隊，已經多次前往花蓮上山下海勘景，走訪花蓮東大門丶清水斷崖丶國際慢城鳳林丶海岸山脈等地，不但深表滿意，並且認為這些都是國際級景點，搭配花蓮濃厚的人情味，將成為電影中的重要元素。

日籍導演半野喜弘丶監製小坂史子偕同台灣電影團隊前往花蓮各地勘景。(花蓮縣政府提供)

小坂史子是橫跨日本、台灣及大陸等地的資深電影人，曾經參與奧斯卡金像獎導演馬丁•史柯西斯在花蓮拍攝「沈默」、侯孝賢執導與入圍威尼斯影展的「珈琲時光」、港星劉德華主演的「墨攻」等多部賣作電影，及膾炙人口的金城武「I SEE YOU」長榮航空廣告片，在華人電影圈具有舉足輕重的影響力。（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)

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