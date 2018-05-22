民進黨做了什麼事讓人理智線斷？網列32項被大讚

兼任民進黨主席的總統蔡英文。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

民進黨上任兩年，推出的政策不得民心，導致支持度下滑。有網友提及，他曾投過民進黨，原想給機會，不過沒想到爭議很多，該網友說讓他斷了理智線就是「勞基法」一事。其中有名網友列出民進黨讓他斷掉理智線的32件事，其分析讓許多網友大讚。

有網友在PTT問及民進黨有沒有讓網友理智線斷掉的事。有網友列出32件事，包括「修法」砍勞工7天假，國民黨「選前」行政命令砍假，資進黨先騙選票，「選後修法」砍掉；勞基法修惡，連上12天班不違法、輪班間隔11小時縮短到8小時。此外，關於食安部分，該網友說民進黨降低毒蛋認定標準；放寬農藥標準。

網友還列出包括房價所得比創歷史新高；全國大規模分區跳電/限電；今年6月開始，全國第一次用電大戶被強迫節電；8400億錢瞻基礎建設大部分拿去建設軌道；用刀片拒馬圍城跟人民溝通；油電雙漲；六大勞工政策全部跳票；北農258萬酬庸實習生總經理；軍公教年金改革玩假的；用「台灣價值」做思想審查；同婚議題玩假的；礦業法跳票；公投法跳票；最低工資法跳票；宜蘭違法豪宅農舍罰款全部退還；外勞人數創歷史新高；修改cpi權重；修改空汙紫爆標準；兩兆風電準備打水漂；電業法分拆搞死台電；中部4000家農地違章工廠就地合法；凍結刪除勞檢預算；體改玩假的；選前高喊台灣正名，選後說中華台北是國際慣例；農田水利會改官派等。

對此，網友表示「愈看愈火大」、「這篇太強了」、「可悲的執政黨」、「本來以為理由只有一個勞基法 現在想想真的是罄竹難書」、「勞基法第一波， 台大校長直接心死，一些做不到的事情跳票」、「做不到就算了，還出來說一堆幹話，要人吞下去」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

陳其邁沒想像中強！2大因素成韓國瑜有望勝出關鍵
北市三腳督激戰民進黨推誰？陸學… 國民黨台南市長初選 前政務委員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。