哈利梅根婚禮官方照超甜蜜！ 喬治夏綠蒂也萌搶鏡

2018年05月22日 09:51 中時電子報 蔡萱

梅根與哈利在婚後首張官方照片，兩人臉上洋溢著幸福的微笑。(美聯社)

英國薩森克斯公爵哈利王子與夫人梅根在19日於全球10億收視人口以及現場10萬人的眾所矚目下完婚，梅根披著典雅白紗現身聖保羅教堂前美的驚為天人，對此英國王室也在21日公布兩人的結婚官方照，來向外界分享這對新婚夫妻在婚禮當天與親友們的合照，其中在這次婚禮中作為花童的夏綠蒂小公主活潑俏皮與喬治小王子害羞可愛也十分搶鏡。

肯辛頓宮官方在22日公布了3張照片由知名時尚攝影師盧博米爾斯基（Alexi Lubomirski）所拍攝的婚禮照片，去年這對新人唯美的訂婚照也是出自他手，除了一張梅根與哈利溫莎城堡階梯上的獨照外，2張大合照都是在溫莎城堡的綠廳（Green Drawing Room）所拍攝。

梅根坐在地上與眾多花童合照，有幾分當年黛妃婚禮官方照的影子。(美聯社)

這次公布的標誌性的家族大合照中，作為當天主角的新娘梅根與新郎哈利王子站在照片中間，兩人臉上洋溢的幸褔的笑容，梅根身旁站有母親拉格蘭，哈利身旁則有最疼愛他的爺爺菲利浦親王以及奶奶女王伊莉莎白二世，他的父親查爾斯王子及卡蜜拉則是站在其後。

除此之外，成功將眾人焦點從新郎新娘搶走的，還有哈利王子的嫂嫂劍橋公爵夫人凱特王妃手中抱著的夏綠蒂小公主，以及一旁坐著露出燦爛笑容的喬治小王子，兩人延續在婚禮上的亮眼，也讓眾多網友直呼實在太萌了。

另外，梅根與哈利在結束一是與馬車巡迴遊行後，兩人坐在階梯上的唯美照片也曝光了，只見梅根半倚在哈里王子的腿上，手持哈利王子從為紀念母親黛妃親手摘下的捧花，儘管是側臉卻也藏不住新婚的喜悅，頭上還戴有女王伊莉莎白二世解給他的王冠，也象徵她將在王室展開新的人生階段。至於哈利王子則是不同於在典禮上的緊張，開懷擁著新婚妻子看起來放鬆了不少。

(中時電子報)