聆聽黃金花語 看見花博在台中

中興大學前綠園道阿勃勒，枝頭上掛滿黃澄澄花朵，恰似串串金色小鈴噹，搖曳生姿，美不勝收！（陳世宗翻攝）

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台中市中興大學前綠園道阿勃勒，枝頭上掛滿黃澄澄花朵，恰似串串金色小鈴噹，搖曳生姿，美不勝收；為讓更多人看見興大路阿勃勒花朵串串之美，南區、東區公所將於26日聯手舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，邀請市民傾聽大自然傳達的花語訊息，深度體驗在地人文之美。

催生這場活動的當地市議員邱素貞表示，中興大學前興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是台中市少數幾處種植阿勃勒的路段，每年到了5、6月間的花期，阿勃勒樹梢上開滿了密密麻麻的金黃色花朵，花瓣隨風搖曳、緩緩飄落，宛如下著黃金雨！

邱素貞指出，南區、東區公所將於26日，這週末晚間5點30分起至9點，在東區興大路與七中路口的東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會。活動中除邀請甫入圍今年最佳女演唱人獎的吳申梅、林喬安與國軍娃娃創意秀演出外，並結合社區表演團體演唱或演奏詮釋歌與景的意境。

音樂會還邀請創金氏世界紀錄巨幅天燈作畫者廖湘靈，在音樂、舞蹈背景搭配下現場揮毫，襯托黃金花語-阿勃勒花的特色亮點，並摸彩贈送限量手繪個人Q版人像漫畫，將歡樂、活潑、互動元素融入，營造幸福洋溢的音樂饗宴。

邱素貞說，希望藉由舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，打造季節專屬的「東南草悟道」文化，除讓在地民眾，深度體驗在地人文之美，也讓外來民眾認識東南區的多元風貌，點亮地方特色，提前為年底世界花博會暖身，吸引全國各地更多民眾前來台中賞花。

(中時 )

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