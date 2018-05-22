飛越大西洋 英4架新艦載機F-35B下月返國

英國先前訂購138架F-35B型戰機，預備作為新航母的艦載機。（圖/英國國防部）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，目前仍在南卡羅來納州（South Carolina）陸戰隊基地受訓的英國飛行員，經英國防衛大臣威廉森（Gavin Williamson）證實，將於下個月二戰（World War II）戰役75週年紀念日時，駕駛該國新一代航空母艦艦載機F-35B（F-35B Lightning）返回英國。

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報導中指出，首批4架隸屬於皇家空軍（Royal Air Force）617中隊的F-35B戰機，將在A330空中加油機的協助下，於6月份從美國直接跨越大西洋、飛抵英國馬漢姆空軍基地（RAF Marham）；而夏季尾聲時，還有5架同款戰機也將飛回母國駐守。目前預計首批交機時間，將介於6月5日至10日之間，這對英國空軍飛行員可說一大里程碑。

英國皇家空軍所屬的F-35戰機。（圖/英國空軍）

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

隨著兩艘新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）露面，打算讓新一代F-35B成為艦載機的英國，事實上對這批「貴客」可說是又愛又恨。去年底揭露的報告指出，首批交貨的48架戰機，費用恐再額外多出40億英鎊（約1,587.5億台幣），讓英國國會和政府大喊吃不消，甚至砍掉後來追加的138架F-35B型戰機訂單，轉而採購歐洲戰機公司（Eurofighter）的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）取代。

一直存在經費短缺困境的英國，也讓外界好奇，未來的軍購與裝備動向，是否真的會「放棄」採購更多架F-35戰機。

(中時電子報)

文章來源：New stealth jets set to arrive home in Britain

文章來源：UK F-35 pilots get in gear to bring the joint strike fighter to Britain

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