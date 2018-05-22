立院三讀駐外副代表、公使可以政務任用

2018年05月22日 10:50 中時 周毓翔

立法院今三讀通過《駐外機構組織通則部分條文修正草案》，修法通過後，未來最多將能任命10名政務公使或政務副代表。國民黨團則批評，蔡政府上任後持續擴大政務官任用範圍，藉此進行人事酬庸，這次更擴及專業度極高的外交體系，不僅嚴重打擊外交人員士氣，更破壞文官制度的穩定性，國民黨團難以認同。

民進黨立委蔡易餘表示，為因應國際局勢快速變遷，及國際上各種複雜專業議題包括能源、氣候變遷、恐怖活動等種種挑戰，駐外公使應要更多元思維、更廣泛的人才進入，過去對駐外公使進用管道比較拘限，希望讓更多相關專業領域人才跟其他機關人員，用政務任用來擔任副常任文官。

藍委江啟臣表示，修法讓外館增加這麼多非職業外交官，「難道我們的外交有辦得比較好？」尤其邦交國一個一個在斷，駐外菁英接連回國，難以施展抱負，蔡政府卻要增加員額往外送，在海外宣揚民進黨意識形態，司馬昭之心路人皆知。

親民黨團今天也表達反對立場，親民黨立委周陳秀霞表示，若民進黨認為外交官無法因應國際局勢變遷，應該從外交官養成教育著手，而不是以政務任用直接取代，傷害常任文官體系，「到底是為了要發展外交，還是要去栽培自己人？人民自有公斷。」

根據修法條文，增列駐外大使為特任且置公使二人以上者，其中一人職務得比照簡任第十三職等；常任代表為特任且置副常任代表二人以上者，其中一人職務得比照簡任第十三職等，增列職務比照簡任第十三職等之政務公使及政務副常任代表，總員額最高為十人。

(中時 )