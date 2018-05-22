愛心阿嬤課輔班幫助弱勢孩子 克服景氣不佳拚增班

2018年05月22日 10:37 中時 張朝欣

「口湖鄉社區產業生態發展協會」理事長陳玉釵為幫助弱勢兒童，開辦免費課輔班，這幾年參加人數愈來愈多，22日寶島愛心團得知課輔班的增班需求，計畫幫忙增建教室，讓雲林沿海偏鄉學童有更好的受教權。

曾擔任口湖鄉蚵寮村長的陳玉釵，發現村內許多弱勢家庭的孩子，因父母忙於工作無法幫忙複習功課，也無力送到收費安親班，導致孩子功課跟不上進度，於是邀集地方愛心媽媽開辦免費課輔班。

陳玉釵說，沿海地區隔代教養、新住民家庭、單親家庭相當多，這些孩子都很需要課後輔導，為了不讓孩子輸在起跑點，她先舉辦國小課輔班，結果孩子成績突飛猛進，後來又開辦國中課輔班，幫助更多的孩子。

陳玉釵的課輔班開辦至今已超過10年，當年參加課輔班的孩子已長大成年，有的在外地求學工作，只要回到家鄉都會去找陳金釵聊天、擔任志工，大家都稱她為愛心阿嬤，希望阿嬤能繼續幫助更多孩子。

陳玉釵說，目前她擔任「口湖鄉社區產業生態發展協會」理事長，匯集地方產業的力量共同幫助孩子，近年來課輔班的孩子愈來愈多，現有的空間與課桌椅已不敷使用，因此決定增加班次。

不過近年來景氣不佳，課輔班經費相當拮据，寶島愛心團得知陳玉釵的困境，主動伸出援手加以協助，希望暑假時能夠完成增班，提供更好的環境給弱勢孩子們。

(中時 )