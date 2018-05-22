文在寅華府商議6月新加坡峰會 氣氛不尋常

2018年05月22日 10:50 中時 江靜玲

韓國總統文在寅21日下午抵達華府，擬於明天(22日)前往白宮就有關6月12日美國川普總統與北韓領袖金正恩新加坡峰會一事進行研商。川普和文在寅將舉行「一對一」單獨會談，氣氛顯得不尋常。

消息來源指出，川普和文在寅兩人將於美東時間22日中午12時在白宮進行單獨會談，繼兩國元首會談後，美國和韓國代表團成員，將於下午1時在白宮舉行午餐會議，美方與會人員有白宮國安安全顧問波頓、國務卿蓬佩奧等人；韓方包括韓國總統文在寅的國家安全顧問鄭義榮(Chung Eui-yong)、外長康京和等人。

韓國方面預期川普總統和美方可能會對北韓領袖金正恩突然對川金峰會發出「重新考慮」的威脅表達不滿，但韓方也會把這項突變，歸咎於川普的國安顧問波頓。

波頓5月13日在美國電視節目中宣稱可比照「利比亞模式」處理北韓核問題後，平壤隨即宣對「單方面放棄核武器」沒有興趣，若此為條件，將「重新考慮」6月新加坡峰會。利比亞前強人格達費2003年放棄了核武器計劃，以期換取救濟，結果落到在街頭遭暴民羞辱後槍殺下場。

北韓對立場強硬的波頓原充滿反感，曾痛罵他為「敗類」和「吸血鬼」。如今身為白宮安全顧問的波頓再以「利比亞模式」比擬北韓，顯然讓北韓在最後一刻心生警惕。

不過，川普曾暗示中國大陸在北韓後面對新加坡川金峰會下「指導棋」，並表示，等著看會發生什麼事？相關人士指出，目前的情勢顯示，川金峰會觸礁，美國可能必須仰中國大陸居中斡旋，然而，若非川普仍執意要舉行川金峰會，川普政府幕僚多傾向峰會延期或索性宣布取消。一般認為，即使峰會如期舉行，恐怕也將難有突破。

文在寅一行22日結束在白宮會談後，將直接於22 日晚啟程返回首爾。美韓兩國領袖不會舉行共同記者會，白宮計劃舉行一場有關這次文在寅訪美的背景簡報會，但僅限於白宮記者團記者出席。

(中時 )