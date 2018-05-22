漫遊烏山頭 彩色風車絢爛迎賓

2018年05月22日 10:38 中時 莊曜聰

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2018西拉雅水漾風車嘉年華」，在烏山頭水庫的大壩區打造一系列以風車為主題的裝置藝術，成為拍照打卡的新景點。（西拉雅國家風景區管理處提供）

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2018西拉雅水漾風車嘉年華」，在烏山頭水庫的大壩區打造一系列以風車為主題的裝置藝術，成為拍照打卡的新景點。（西拉雅國家風景區管理處提供）

「好漂亮的風車唷！」台南烏山頭水庫風景區內出現數千支風車，五彩繽紛的顏色組成各式各樣的造景，包括3000個風車打造的七彩隧道、風車彩虹花園、純白色風車牆等，也成為IG、臉書拍照打卡的新景點，搭配大壩風光，令人流連忘返。

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2018西拉雅水漾風車嘉年華」，在烏山頭水庫的大壩區打造一系列以風車為主題的裝置藝術，數千座彩色紙風車迎風轉動，十分壯觀，風車轉動時的聲音，也是另一種感官享受。

西拉雅風管處表示，風車造型藝術裝置有水漾風車隧道、水漾蝴蝶牆、福氣貓頭鷹風車區、大風車區、風車帆船、幸運輪轉風車區、幸福風車海等7大區域，各有特色，水漾風車隧道由6座馬卡龍色彩的拱門串起，設置了3000個風車，讓遊客猶如置身風車王國。

還有3公尺的水漾蝴蝶牆，當風車轉動時，就像一隻巨形蝴蝶翩翩飛舞，而以粉色、紅色系為主排成愛心形狀的幸福風車海，背景搭配一望無際的嘉南平原，以及夕陽餘暉，更是親子、情侶打卡拍照的浪漫景點。

西拉雅風管處表示，「2018西拉雅水漾風車嘉年華」活動一直到6月10日，即日起憑風景區門票的發票，並在壩頂指定的裝置藝術區拍照打卡上傳，就能得到每日限量50份的精美小禮物，詳情可上「西拉雅國家風景區管理處」網站與粉絲專頁查詢。

(中時 )