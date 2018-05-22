這鎮戶數和人數年年減卻多出2里

2018年05月22日 11:06 中時 許素惠

雲林縣斗南鎮全鎮總戶數及總人數每年遞減，但卻多出2個里，斗南戶政事務所分析，主因係鄉村區人口往市區遷移，其中西歧和明昌兩里總戶數都超過2000戶、人數超過6000人，已達到可以另分里的規定，相關作業已完成，預計5月31日正式設里牌。

斗南戶政事務所主任林坤興指出，根據《雲林縣鄰里作業自治條例》規定，一里總戶數若逾2000戶得以分里，人口數則當作分里參考，斗南鎮西歧和明昌2里人口及家戶數都是鎮內數一數二的龐大，比起最小的埤麻里只有879人，里長及里幹事服務工作量相對大很多。

斗南鎮公所經西歧及明昌兩里民大會同意分里，報雲林縣政府轉內政部核准，將原西歧里以大同路為界，以東為西歧，以西是大同兩里，明昌里則以台糖舊鐵道改成的自行車道分界，以東明昌里，以西是僑真里，配套行政作業斗南鎮公所和斗南戶政事務所已完成，5月31日鎮公所會雇工設立里牌，戶政部分6月1日開始接受民眾換發戶口名簿和身分證。

斗南鎮長張勝雄補充，鄰里調整後，斗南鎮從原來22里增為24里，但原西歧里1、2鄰因地緣關係納入中天里。

林坤興表示，為方便鎮民換發身分證和戶口名簿，將派員到里為民服務，每戶只要由1人出面申請即可全戶受理，並在收取證件3天後原處發放，若錯過到里服務，可直接到戶政所辦理，希望在11月24日選舉投票日前換發完成，屆時如未完成換發，也可憑原有的身分證前往投票，絕不會影響投票權利。

(中時 )