索國盼我援助運動會 外交部：這不叫金援

2018年05月22日 10:51 中時 陳建瑜

索羅門群島總理何瑞朗昨當面向蔡英文總統表達，索羅門群島在2023年即將舉辦太平洋運動會，因為時間非常緊迫，希望台灣提供相關資金援助方面能夠早日達成決定。外交部發言人李憲章今強調，「我不認爲這叫金援」，若將雙邊國際合作事項都稱金援，那全世界沒有一個國家不做金援。

李憲章表示，2023年索羅門群島要舉辦太平洋運動會，這是一個特別的案子；台灣作為索羅門群島忠實友邦，已於去年派相關國內廠商至索國運動會主館場的預定地實地勘查，也協助進行相關的規劃設計。

李憲章指出，這次索羅門群島總理何瑞朗來訪，也安排他跟國內廠商見面，聽取廠商針對上次實地勘察後的評估完整簡報，作為將來決定得標廠商的參考依據。他強調，會繼續在「互惠互助」、「踏實外交」政策原則之下，協助索羅門順利舉辦2023年太平洋運動會。

不過，媒體質疑，「踏實外交」的含義是否代表涵蓋對索國「金援」？李憲章說，「我不認為這叫金援」，若外界把雙邊國際合作事項都叫金援，那全世界沒有一個國家不做金援。

李憲章指出，台灣GDP投注在國際合作援助事項比例，基本上相對國際水準是偏低很多，「我們是後段班」，以一個開發中國家來講，一般是0.7%，我們是0.03％還不到，比例是相對偏低。

李憲章表示，任何一個國家跟任何國家交往，特別如美國、日本、歐洲、英國等先進國家，澳洲在他的後院有很多國家接受他的經濟援助，財政挹注都是靠當時的宗主國，現在不稱宗主國。

李憲章強調，現在打破金援外交是從事協助的項目有正當性，是以人民福祉為主要考量，不進政治人物的口袋，過程合理，目標可行性，過程透明，有一個監督機制。這幾年來外交部跟國合會都已經建立非常好的機制。

至於援助索國運動會的金額，李憲章僅說，因廠商規劃目前只是出去的旅費，如機票費食宿，非常有限，相對於整個政府將來需要在這方面的投注的心力跟物力，是相對少。目前還在初步的場勘階段，現在談相關的援助規模還過早。

李憲章強調，尊重何瑞朗的說法，但索羅門也有很多友邦，大家都會來共同協助他舉辦活動，台灣作為好朋友，應盡一點貢獻心力，但也應該與其他的國際夥伴一起來合作，共同完成。

(中時 )