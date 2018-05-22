家政婦患「媽媽手」不能下廚 全家被迫當「老外」

高雄這名家政婦罹患「媽媽手」不能下廚，全家被迫當「老外」＜。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

高市40歲家政婦近2、3個月來，因右手大拇指附近肌肉疼痛，連拿鍋鏟都會痛，根本沒能下廚，全家只能當外食族，她就醫發現罹患俗稱「媽媽手」的窄性肌腱滑膜炎，接受體外震波治療，一次就有明顯改善，讓她笑說「家人不必當『老外』了」。

收治這名家政婦的是「活力得中山脊椎外科醫院」，物理治療師王俊介指出，「狹窄性肌腱滑膜炎」，會從大拇指掌骨端至手腕橈骨突之間出現疼痛及僵硬感，大拇指只要下彎就會疼痛。

不過，雖然俗稱為「媽媽手」，但得到的人不一定是媽媽。王俊介表示，凡是長期過度使用大拇指，或會用到大拇指抬重物的族群，都容易出現此症狀。舉凡是廚師、家政婦、清潔人員、文書處理人員，或是新手媽媽初次使用育兒器具及過度使用，也是好發族群。

他建議，媽媽手的患者可接受超音波、電療、熱敷及牽拉運動等物理治療療法，並穿戴手部護具，避免過度使用，但恢復時間較慢，以這位患者情況而言，要有耐心接受至少3個月治療才能慢慢緩解疼痛，因此才建議她接受體外震波治療。

他表示，利用震波可打在較深層肌肉、能量較高的原理，讓患者獲較佳且較快速恢復效果。該患者在接受一次震波治療後，「媽媽手」疼痛感覺有明顯改善，右大拇指僵硬的感覺也放鬆了。在維持每周一次、總計接受2～3次震波治療，不到1個月時間，媽媽已漸漸可重新拿起鍋鏟，幫家人準備餐食。

(中時 )

這鎮戶數和人數年年減卻多出2里 打趴國外地鐵！台北捷運10大亮點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。