家政婦患「媽媽手」不能下廚 全家被迫當「老外」

2018年05月22日 11:07 中時 柯宗緯

高市40歲家政婦近2、3個月來，因右手大拇指附近肌肉疼痛，連拿鍋鏟都會痛，根本沒能下廚，全家只能當外食族，她就醫發現罹患俗稱「媽媽手」的窄性肌腱滑膜炎，接受體外震波治療，一次就有明顯改善，讓她笑說「家人不必當『老外』了」。

收治這名家政婦的是「活力得中山脊椎外科醫院」，物理治療師王俊介指出，「狹窄性肌腱滑膜炎」，會從大拇指掌骨端至手腕橈骨突之間出現疼痛及僵硬感，大拇指只要下彎就會疼痛。

不過，雖然俗稱為「媽媽手」，但得到的人不一定是媽媽。王俊介表示，凡是長期過度使用大拇指，或會用到大拇指抬重物的族群，都容易出現此症狀。舉凡是廚師、家政婦、清潔人員、文書處理人員，或是新手媽媽初次使用育兒器具及過度使用，也是好發族群。

他建議，媽媽手的患者可接受超音波、電療、熱敷及牽拉運動等物理治療療法，並穿戴手部護具，避免過度使用，但恢復時間較慢，以這位患者情況而言，要有耐心接受至少3個月治療才能慢慢緩解疼痛，因此才建議她接受體外震波治療。

他表示，利用震波可打在較深層肌肉、能量較高的原理，讓患者獲較佳且較快速恢復效果。該患者在接受一次震波治療後，「媽媽手」疼痛感覺有明顯改善，右大拇指僵硬的感覺也放鬆了。在維持每周一次、總計接受2～3次震波治療，不到1個月時間，媽媽已漸漸可重新拿起鍋鏟，幫家人準備餐食。

(中時 )