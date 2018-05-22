打趴國外地鐵！台北捷運10大亮點 讓老外驚艷

打趴國外地鐵！台北捷運10大亮點 讓老外驚艷。(本報資料照）

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導

許多人都會抱怨國內環境沒有國外整潔，不過其實外國的月亮並沒有比較圓，根據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台北捷運的票價、整潔及服務評比，竟遠遠勝過許多國際大城，由於國人嚴守「站內不能吃東西」的規定，讓車廂超整潔，而且每站都有公廁，以及路線規劃清楚…等超優品質，連老外都驚艷！

台北捷運標示明確，受到觀光客讚賞。(資料照/中央社)
乘客嚴守「站內禁止」的規定，是讓車廂保持整潔的關鍵因素。（資料照/張立勳攝）

網友認為比起其他國家，下列10大優點，台北捷運完全「大贏特贏」：

NO.1 Free Wifi

台北捷運的免費Wifi，讓民眾隨時隨地都可以滑手機，相較於世界上許多較古老的地鐵，連訊號都收不到，讓外國網友大讚「台北捷運真的太方便了！」

NO.2 定期票

台北捷運的1280元定期票，可以「雙北捷運+公車無限搭乘」，對長程通勤族來說相對划算，也成為小資上班族的必買。

NO.3 博愛座

雖然博愛座曾引發不少爭議，但「深藍色的空位」已成為台灣特色，對於許多需要座位卻不敢開口的人來說，真的很感動。

台北捷運車廂內，乘客會主動讓出博愛座給有需要的老弱婦孺。（本報系資料照）

NO.4 充電插座

出門發現手機沒電絕對會讓許多人崩潰，因此捷運站的充電插座讓不少網友稱為，根本是「救命恩人」！

NO.5 敬老優惠

高齡化社會越來越普遍，65歲以上民眾可辦理敬老卡，即可享有單程票價4折優惠，也讓網友大讚「超貼心」。

NO.6 乾淨的廁所

許多人認為「公共廁所的乾淨程度，代表這個城市的文化程度。」依照這個標準，台北捷運的廁所乾淨程度完全打趴世界上90%的國家，不僅每站都有廁所，還有專人定期打掃，讓用過的外國觀光客都說讚。

另外，第7至第10個優點，包括哺集乳室、失物招領、置物櫃、受傷救護AED的便利服務，也都讓外國人讚不絕口。綜觀國外其他大城，紐約地鐵被許多觀光客評為骯髒至極；而位於秩序之國的日本東京地鐵，由於依線路分為好幾家公司經營，造成轉車時的複雜度提高與不便，被部分網友評為不夠便民。

(中時電子報)

補教外師跑光光！大陸開價1小時…起跳
99％的台灣人1年存不到…？他嘆：絕望了
台灣人早餐最油亞太第1 背後元凶是...
家政婦患「媽媽手」不能下廚 全… 彰化「田基」動土了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。