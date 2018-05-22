彰化「田基」動土了

田中基督教醫院22日動土了。(鐘武達攝)

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「田基」動土了！彰化基督教醫院「田中智能健康園區」22日上午舉行田中基督教醫院動土感恩禮拜，彰化縣長魏明谷、衛生福利部次長何啟功及彰基董事長陳信良等人持鏟動土。田中智能健康園區預計今年12月開工、2022年落成啟用正式營運，將發展緊急與重症醫療照護服務。

彰基董事長陳信良表示，田中基督教醫院預計將在2022年落成啟用後，提供完善的醫療技術體系造福南彰化鄉親，他也期盼能夠更多企業進駐彰化高鐵特定區，共同帶動經濟發展、促進地方繁榮。

彰基院長陳穆寬表示，田中智能健康園區總面積1.95公頃，先期規劃至營運將斥資29億元 打造占地1650坪的田中基督教醫院；醫院樓層從地下3樓至地上5樓，設置規模含急性一般病床150床、特殊病床含急診觀察床、加護病床、血液透析床及設置手術室等。

另外，「田基」也將強化急重症及緊急醫療之處置，並提供門急診醫療、手術治療、住院重症照護等服務，將打造符合「生態、節能、減廢、健康」的綠建築。

魏明谷表示，彰化縣大型醫院多集中在北彰化，南彰化地區民眾前往其他地區就醫情況非常普遍，為提升南彰化地區就醫可近性，田中基督教醫院將發展緊急與重症醫療照護服務，提升南彰化民眾就醫之可近性及緊急醫療照護服務，與南彰化的急救責任醫院合作守護南彰化地區民眾生命及健康。

(中時 )

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