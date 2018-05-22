時隔一個月 美軍再派B-52H轟炸機前進南海

圖為美國B-52H轟炸機降落時施放阻力傘的照片。圖為資料照片，非本次任務。（圖/美國空軍)

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中時電子報

據推特「飛機守望」（Aircraft Spot）9點43分發布資訊，兩架美軍B-52H「同溫層堡壘」式戰略轟炸機自關島安德森空軍基地起飛，前往南海執行訓練任務。

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該批B-52H轟炸機無線電呼號為LEGIT 01及02，另有無線電呼號為NINC 21及22的兩架KC-135R「同溫層加油機」協同，為B-52H轟炸機進行空中加油。

4月22日，推特「飛機守望」發布美軍B-52H由關島前往南海執行「持續轟炸機存在任務」（Continuous Bomber Presence, CBP），當時兩架B-52H飛至接近中華民國東沙環礁，此訊息首次由國內媒體報導。據《中央社》4月27日報導，美軍證實有派出B-52H轟炸機至南海「鄰近地區」實施訓練，在返回關島前經過沖繩附近地區時，與美國空軍F-15C「鷹式」戰機進行訓練。「持續轟炸機存在任務」是為保持美軍準備就緒。美軍太平洋司令部自2004年3月起進行的例行性CBP任務，符合國際法。美軍發言人稱此為例行性任務。

「飛機守望」敘述「MARSA with KC-135R's NINC21 & 22」。據維基百科資訊，MARSA為飛航術語，全稱為Military Authority Assumes Responsibility for Separation of Aircraft，中文為「軍事機關對分離航機的推定責任」。涵義為「民航主管機關授權對分開飛行的航機予軍事主管機關」。

MARSA是在軍機近距離及緊密協調下操作時使用。在此情況下民航航空管制員以標準民航機的安全區隔管制可能不切實際。MARSA授權軍機的區隔暫時由軍方控制。因此降低航管(ATC)的工作負擔。

當軍機近距離飛行結束時，軍方將航空管制權利交還給民航航管，此時回復適用標準民航航管程序。典型的MARSA程序包含軍機編隊飛行及空中加油作業。

(中時電子報)

文章來源：美軍證實 B-52轟炸機鄰近南海訓練

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