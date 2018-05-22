航空迷看過來！看飛機秘密基地大公開

2018年05月22日 11:04 中時電子報 綜合報導

桃園蘆竹大古山一代有許多景觀咖啡廳林立，其中擁有遼闊視野的迷人夜景就在「151高地」。來到這兒可以將陸、海、空三個景觀一次映入眼簾，也能看見飛機起飛的迷人時刻，是許多航空迷不可不來的聖地！

許多遊客前來「151高地」欣賞日落。(中時電子報攝)

「151高地」是因為位於大古山海拔151公尺而得名，優越的地理位置吸引了不少想要一睹桃園之美的客人，除了風景誘人之外，餐點也一點都不馬虎。「151高地」原本是老闆父親遺留下來的土地，也是夫妻倆約會的秘密基地，也因著老闆娘有從事餐飲業的多年經驗以及卓越的好手藝，便親手將這塊土地打造屬於自己的餐飲店。老闆娘表示，這裡地理位置良好、風景優美，運氣好的時候還可以看見螢火蟲，美不勝收！

「151高地」的水果鬆餅份量十足。(中時電子報攝)

至於餐點的部分，無論是奶油雞肉義大利麵還是水果鬆餅，個個都份量十足，招牌餐點更是老闆娘親手製作的炸物，甚至表示目前正在研發創意料理，台西合併非常好吃！可以說是來到這裡滿足了視覺也餵飽了胃。而店內的招牌飲品則是拿鐵，卡通圖案的複雜拉花更是出於老闆娘的兒子之手，全家人齊心合力投入，讓「151高地」不再只是個景觀餐廳，而是與客人分享幸福的美好地方。

【151高地】

營業時間：星期一至星期四14:00~1:00、星期五14:00~2:00、星期六11:00~2:00、星期日11:00~1:00

地址：338桃園市蘆竹區山腳里大古路288號

停車資訊：小客車30輛、遊覽車4輛

(中時電子報)