NBA》馬刺無預警解散啦啦隊 球迷憤怒!

2018年05月22日 11:17 中時電子報 盧品青

(1992-2018) 26 years and Spurs are cutting the Silver Dancers from the organization 😥 #👎🏼 #Spurs #nobueno pic.twitter.com/B6xZ1JpPmV — Lisa Elaine (@LisaElaine9) May 19, 2018

從1992年至今，陪伴馬刺球迷26年的啦啦隊女郎「銀舞者」(Silver Dancers)忽然被球團解散，引起部分球迷不滿。球團的理由是「提不起觀眾興趣」「不宜闔家觀賞」，聽了更令人不爽。

有球迷譏諷說：「如果觀眾對她們沒興趣，她們那些YouTube的點閱是從哪來的？還有她們賺的那些錢呢？」

至於闔家觀賞的部分，球團顯然是認為清一色女性的銀舞者，不如他們下一季要引進的新團隊那麼老少咸宜。新團隊是以類似雜耍團的動作來吸引觀眾目光，而不是以往的舞蹈。

《華盛頓郵報》緬懷這支舞團，從當年的「海軍上將」大衛羅賓生到2018年的里歐納德，這支舞團見證了馬刺王朝的崛起，最後卻在驚愕中告別大家。

無論如何，此舉激怒了馬刺球迷，由於女郎們以西部的牛仔皮褲(chaps)為招牌，球迷在推特上以#bringbackthechaps「帶回皮褲妹」做為標籤，表達對馬刺決策的不滿。沒有皮褲，還能叫做馬刺隊嗎？

不僅如此，馬刺官方直接關閉了銀舞者的相關網頁，彷彿要把她們完全抹除，舞團成員佛羅瑞斯(Alexis Flores)說，她在周末下午突然接獲開會通知，3小時之後，她和姊妹們就全部被解雇了。

佛羅瑞斯非常不滿，她告訴媒體說，舞團在下一季的行程已經安排好了，有些女郎的機票和飯店都訂了，可見馬刺球團是無預警解散她們。

球迷吐槽：「觀看汗流浹背、濕漉漉的大個子是OK的，但是欣賞健美的啦啦隊員跳舞就是兒童不宜？高中和大學的啦啦隊員要不要一起解散？」

也有人懷疑這背後並不單純，與NFL(美式足球聯盟)被迫提高啦啦隊女郎的工資有關，「因為馬刺不想支付法定的最低工資給她們，害怕吃上官司。」

(中時電子報)