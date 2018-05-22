認識大學 九九文教基金會與清交辦理人才探索營

2018年05月22日 11:20 中時 林志成

為幫助高中學子充分認識大學之路，九九文教基金會與交大、清大、政大及北醫等多所大學合作，在暑假期間舉辦「卓越人才探索研習營」，只要有學校教師推薦之高中職在學學生都可報名參加，即日起開始報名，額滿為止。

其他報名資格包括：1、第19屆TRML高中數學競賽個人賽得分5分以上之學生；2、2018年AMC 10A成績在78分以上者；3、2018年AMC12A成績在73.5分以上者；4、2018年TMT11測驗成績優異被邀請者；5、國際奧林匹亞數學競賽（IMO）選訓營選手；6、各縣市數學能力競賽獲獎學生；7、成績優異經學校教師推薦者。

課程規劃與師資內容部分，九九文教基金會教育委員會與國內知名大學數學教授及高中數學教師，共同參與課程設計及教學。並於5月下旬於九九網站公告課程內容與授課師資。

九九文教基金會表示，有鑑於高中學子就學時對大學科系的了解過於片面，致使在選擇大學就讀系所時，常有茫然之感，因此希望藉由與各大學共同舉辦「卓越人才探索研習營」，幫助高中學子進一步了解各大學、科系之內蘊，進而有助於學生日後選擇校系。

這項活動主辦單位包括：財團法人九九文教基金會、國立中興大學、國立交通大學、國立清華大學、國立政治大學、中信金融管理學院、實踐大學、台北醫學大學等。

欲了解活動詳情，請至九九文教基金會官網：（www.99cef.org.tw）。

(中時 )