洋腸屢伸鹹豬手 摸女法警屁股開庭還討保釋金

美籍男子約瑟夫連摸女法警、女通譯臀部，士林地院裁定3萬元交保，但他覓保無著仍遭羈押。（報系資料照）

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中時

美籍男子約瑟夫來台觀光，卻在台北街頭連續摸胸、抓臀，昨（21日）上午竟在法院連續摸女法警、女通譯臀部，士林地檢署依逃亡之虞向法院聲請羈押，但法官認為無羈押必要，准以3萬元交保，約瑟夫覓保無著，凌晨仍遭羈押。

約瑟夫年初在捷運站出口對兩名女子襲胸、抓臀，上月10日遭檢察官起訴，被捕後檢察官諭令2萬元交保，沒想到，法院開庭前，他又再次伸出鹹豬手，被捕後又被員警從派出所被押回法院開庭，約瑟夫透過通譯向法官說，自己住在墾丁，之前還有2萬元保釋金，希望法院能夠歸還。不過法官諭知「不可能」。

據了解，約瑟夫在1月2日以觀光名義來台，犯案後，檢察官諭令限制出境，但他還是四處遊蕩，辯稱自己沒有錢、沒有地方住，卻能每天喝得醉醺醺，上星期六下午，還偷溜進入法院內，在4樓的休息區內「看風景」，隨即遭法警勸離。

而昨日上午約瑟夫連摸2人後被捕，檢察官認為他停留期到5月16日，依規定逾期停留可由移民署收容，但並不能限制他的行動，約瑟夫還是可以四處遊蕩，萬一又再次伸狼爪，檢察官擔心會危害其他人，因而向法院申請羈押，但法官裁定3萬交保，還好約瑟夫自己沒錢，也沒有朋友幫忙，支付不出保證金遭到羈押，不過，若約瑟夫籌出3萬元，將隨時會被釋放。

(中時 )

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