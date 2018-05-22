食尚玩家也報導！5分鐘學會手沖咖啡

「獨咖啡自家烘焙坊」老闆示範手沖咖啡。(中時電子報攝)

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中時電子報
綜合報導

隨著生活壓力越來越大，咖啡似乎已成為現代人不離手的提神飲品，卻也失去了品嚐咖啡的初衷。無論是早晨還是午後時光，品一口香濃的咖啡都應該是讓人最悠閒放鬆的時刻。

位於桃園大古山山腳下的「獨咖啡自家烘焙坊」始終秉持著初衷，要帶著民眾一起製作手沖咖啡、認識咖啡，品嚐多種咖啡的不同香醇。老闆原本從事販售自家挑選的咖啡豆為主，後來才開始經營咖啡廳，並不藏私地與客人分享咖啡知識，讓「獨咖啡自家烘焙坊」不單單只是個咖啡廳，而是可以交流、學習新知的空間。

五顏六色充滿設計感的店外吸引目光。(中時電子報攝)

首先，會先被咖啡廳外的多種五顏六色的方形窗戶吸引，店內設計也充滿了復古懷舊風，無論是利用漂流木打造的椅子還是老舊電視和風琴，牆上更是掛著利用咖啡豆作畫的作品，都成功地吸引了目光。吧檯區則是老闆與民眾交流的小天地，若想要一次喝到多種不同口味的咖啡也可以請老闆客製化，體驗不曾喝過的豐富口感。

店內也有販售手工製作的餅乾以及菜脯司康，作為搭配咖啡食用，後者鹹甜交織提升口感豐富度，讓來店的體驗更上一層樓。另外，「獨咖啡自家烘焙坊」手沖技術也不藏私，店內提供手沖咖啡教學，學習依不同咖啡豆設定不同的水溫、磨豆刻度、濾紙清洗、悶蒸等技術。過程中，老闆也會專業地進行風味與手法矯正，讓喜愛咖啡的民眾沖出風味絕佳的咖啡。

【獨.咖啡自家烘焙坊】

地址：桃園區山林路一段104號

營業時間：週二至週日 11:00-21:00、週一公休

(中時電子報)

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