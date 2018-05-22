市府守護農民 只需要1顆茶葉蛋

2018年05月22日 11:29 中時 陳世宗

台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿22日於財政質詢表示，5月19日立法院三讀通過農民職災保險，農民月付14元能擁有職災保障；希望市政府加碼再幫補助負擔一半7元，3位議員現場發送茶葉蛋，象徵一個月僅需不到1顆蛋錢，就能落實守護農民的精神，

謝志忠指出，立法院日前三讀通過，預計於今年11月「農民職災保險」正式上路，目前先行試辦，保障遭遇職業災害農民及其家屬生活；由被保險人負擔60％、中央及市府各補助20％。台中市政府全台首辦，中央、市府、農民各負擔三分之一，造就農業保險人數加倍成長，如高接梨就成長了7倍。

謝志忠表示，目前新推出的農民職災保險，農民每月繳約14元。台中市有近10萬農民有農業保險，希望市府可以同理心精神，比照農保，為農民同樣再加碼負擔一半，僅需7元「不到1顆茶葉蛋」，就能落實守護農民的精神！

張玉嬿說，30年前的520農運副總指揮就是她的阿公張滿台，現在雖是議員也仍「做山」，所以她最清楚農民的職災危險，非常容易跌倒、受傷，發生意外或災害也沒收入、沒補償，特別以農家子弟的身分要求市府對農民職災保險加碼補助，展現照顧農民的決心。

蔡雅玲強調，立法院已三讀通過「農民健康保險條例部分條文修正案」，將農民職災保險納入法源，傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼皆涵蓋在內。請市府加速研擬農民職災加保，市府加碼補助，守護農民。

農業局長王俊雄說，關於農民職災加保，本身也非常同意能比照農業保險精神，中央、市府、農民333的分擔方式落實，這幾天會與市長研議盡快回覆。未來農業局亦規劃農保方面，增加枇杷、水蜜桃、甜柿等高經濟價值農作物，會努力堅持繼續守護台中農民。

(中時 )